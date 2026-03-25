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主廚劈腿女經理遭抓姦在床 「初衣食午」聲明：暫停兩人職務

聯合新聞網／ 綜合報導

「初衣食午」主廚遭女友抓姦在床。示意圖，非文中當事人。 圖／Ingimage
「初衣食午」主廚遭女友抓姦在床。示意圖，非文中當事人。 圖／Ingimage

時尚與餐飲複合品牌「初衣食午」近日爆出員工感情與職場爭議，一名女網友連日在Threads指控交往3年的男友，與職場同事發生不正常男女關係，甚至將自己回住處將兩人「抓姦在床」的影片全部曝光。該起事件的偷吃男主角為「初衣食午」主廚，小三則是餐廳的謝姓女經理。事件曝光後引發熱議，公司也緊急宣布暫停兩人職務，強調將釐清事實，絕不寬貸。

對於爭議延燒，初衣食午所屬品牌YMS發表聲明指出，針對主廚涉及違背社會觀感與職場倫理的行為，已即日起暫停其職務，並展開內部調查。公司同時宣布，為確保調查公正性，涉案餐廳女經理也一併停職，將全面檢視過去數月相關事件，並依內部規範處理。聲明中強調，品牌核心價值在於誠信與正直，對於影響公司形象的行為絕不寬貸，未來將以行動重建外界信任。

「初衣食午 onefifteen」品牌起源於約10年前台北大安區的一棟老洋房，主打將時尚選品、餐飲與空間設計整合，打造兼具品味與生活感的複合式體驗。隨著品牌發展，逐步拓展至台中、中國大陸蘇州與上海等地，建立跨區據點。旗下業務涵蓋服飾選品、餐飲、咖啡與烘焙品牌，並代理多個國際品牌，持續以「美好生活」為核心概念，拓展多元經營版圖。

該起劈腿事件主角任職於初衣食午位於陽明山「YMS by onefifteen」美學聚落的複合式空間。

小三外遇 兩性關係 出軌

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