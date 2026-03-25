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台中麗寶樂園驚傳遛鳥俠 全裸還邊摸下體遊蕩3分鐘...下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中麗寶樂園去年傳出有民眾裸露生殖器，還在電玩館內四處閒晃2、3分鐘，有民眾驚見他依不蔽體錄影蒐證反應，檢警調閱監視器也發現，林男一邊露下體還一邊撫摸，任何人經過都能目睹，因林和檢方達成認罪協商，法院依公然猥褻罪判他罰金9000元，可上訴。

檢警調查，林男2025年9月17日中午12點多，在麗寶樂園內的探索世界電玩館，無故全裸露出下體還一邊撫摸，人來人往都可以目睹，後來有遊客見狀嚇到通知工作人員，經園方報警調閱監視器發現。

檢方訊時，林男坦承在麗寶樂園內裸露生殖器，工作人員也表示接獲遊客反應，對方也有錄影存證，後來報案請警方協助。

檢方勘驗民眾蒐證、園區監視器，發現林男當時裸露、撫摸生殖器，僅以衣物略作遮掩，旁人都可以輕易看到他的舉動。

且根據畫面，林男裸體來在電玩館內四處行走，時間長達2、3分鐘，偵結依公然猥褻罪嫌起訴他。

台中地院審理時，因林男和檢察官達成審判外認罪協商，林男已認罪，依公然猥褻罪判他罰金9000元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

麗寶樂團 生殖器 台中 全裸

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