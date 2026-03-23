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20多人受害！安親班助理變裝偷拍女童如廁 趁點眼藥水掏生殖器猥褻

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子曾任國小安親班助理，去年底涉變裝躲入女廁偷拍女童如廁，被依現行犯逮捕，檢警查出，他任職期間涉嫌偷拍女童如廁，計20多人受害，甚至持小女生衣物自慰，又涉趁替小女生點眼藥水時掏出生殖器猥褻。台北地檢署偵結，今依兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴。

林姓男子留長髮、身形嬌小，去年11月間涉變裝進入一處女廁，從隔間下方持偷拍女童上廁所，女童不知道被拍離開廁所，其他成年女子在女廁所發現長髮的林形跡可疑報警，警方到場依現行犯逮捕林男，發現兒童相關影像，訊後羈押獲准。

檢警追查，林男手機中除了女童如廁，還有其他小女生的影像，經搜索住處查扣電腦等證物，發現有眾多小女生上廁所影像，被害人幾乎是林男擔任安親班助理時犯案偷拍。檢方清查，2022年、2023年間，林男在新北市一家安親班擔任助理工作，涉嫌在安親班廁所裝密錄器，偷拍國小女生如廁，也拍到了成年的女同事如廁畫面，約有20多人受害。

檢方也查出，林男的電腦中存有部分自拍影片，林男涉持小女生遺落在安親班的衣物、物品摩擦自慰，甚至拿走小女生住家鑰匙偷偷備分，趁家長、小女生不在家之際，涉侵入住宅歸還小女孩遺落的衣物。

檢方指控，林男被查扣影片中還有一段林男替小女生「點眼藥水」影像，小女生緊張閉起雙眼，林男涉嫌在數秒鐘間，掏出生殖器靠近小女生臉後區域，並自拍小女生緊張閉眼表情等畫面；檢方認為，林男涉以生殖器碰到小女生臉後區域及髮絲，涉刑法第225條利用不知抗拒而乘機猥褻罪嫌。

據了解，林男曾有偷拍前科，但依妨害性隱私起訴、判刑，而非論兒少性剝削防制條例，因此未被列入「狼師系統」沒有被通報為不適任人員，林男後續在安親班工作，竟又涉嫌偷拍、甚至對小女生下手猥褻，其行為疑有戀童癖好，恐需治療。

檢方認定，林男涉犯兒少性剝削防制條例拍攝、製造兒少性影像，及刑法侵入住宅、妨害性影私（拍攝成年人同事如廁）、乘機猥褻等罪嫌，依法起訴。

林男涉嫌偷拍安親班小女生，又趁小女生點眼藥水緊張閉眼十，掏出生殖器猥褻。示意圖／ingimage
林男涉嫌偷拍安親班小女生，又趁小女生點眼藥水緊張閉眼十，掏出生殖器猥褻。示意圖／ingimage

生殖器 女童 安親班 猥褻 偷拍

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