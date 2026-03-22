快訊

CNN：伊朗正推動在荷莫茲海峽索取「買路錢」

獨／再爆「台版紅姐」案！4500男子裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

聽新聞
0:00 / 0:00

他偵破全台最大男性遭偷拍案 嘆影像外流「傷害綁著被害人一輩子」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

「性影像犯罪是綁著被害人一輩子的痛。」台中地檢署檢察官郭逵破獲全台最大、全為男性被害人的偷拍集團案，遇害幾乎是20歲上下年輕人，因性需求一時衝動深陷偷拍地獄，他盼社會更重視性影像犯罪危害已不分男女，男性們也應有警覺，積極向你攀談的女網友動機恐不單純。

郭逵是司法官訓練所（現改名司法官學院）53期結業，經歷新北、台中地檢署，近年專注婦幼、打詐等案件，2024年底案偵辦偷拍案，溯源鎖定核心嫌疑人後，先是直搗台大法律系洪姓男子宿舍，再從扣案物追出陳姓、許姓共犯。

郭逵指出，性影像犯罪被害人已經不僅止於女性，男性在社會傳統框架下不敢張揚，或是遭偷拍但不受重視，成了性影像犯罪中的弱勢。

本案特別之處在於，被害的異性戀男性遭側錄影像後，多被發布在相對小眾的同性戀社群中，不少被害人根本不會去看，以致根本不知被偷拍，種種因素下導致報案率偏低、證據缺乏，長期以來難以開啟偵辦大門。

郭逵說，婦幼案件過去以女性被害人為大宗，但從本案發現，男性上網遭騙側錄影像之多遠超乎想像，除了臉部、隱私部位及個資等外洩，更嚴重的是長期在網路流傳、重製，「這些傷害都是綁著被害人一輩子的」。

郭逵也說，假冒女性騙異性戀男性，這已是行之有年的老哏騙局，只是隨著科技進步手法精進，他希望年輕男子提高警覺，「網路上積極向你攀談的女子，很有可能都是男的」，目的、動機不詳，千萬別一個衝動上當。

台中地檢署檢察官郭逵偵破全台最大，全為男性被害人的偷拍集團案，他也提醒年輕男子提高警覺，切勿一時衝動導致性影像外流。記者曾健祐／攝影
台中地檢署檢察官郭逵偵破全台最大，全為男性被害人的偷拍集團案，他也提醒年輕男子提高警覺，切勿一時衝動導致性影像外流。記者曾健祐／攝影

被害人

延伸閱讀

「台版紅姐們」 變聲、對嘴假冒女網友 逾4500男遭偷拍...黑數恐更多

朋友告知…妙齡女發現性影像在5個臉書社團廣流傳 散布2男下場慘了

高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多

大園警破獲「美女裸聊+假投資」連環套詐騙案 11名核心成員落網

相關新聞

獨／再爆「台版紅姐」案！4500男子裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

台中地檢署破獲「台版紅姐們」案，3名男子假扮女網友使用預錄影片、變聲軟體，長期在網路「獵男」引誘裸聊、自慰再側錄，全台多達4586名男性遇害，當中不乏網紅、運動員等，查獲性影像逾2萬部，數量更超女性被害人為主的創意私房、台版N號房案。

他偵破全台最大男性遭偷拍案 嘆影像外流「傷害綁著被害人一輩子」

「性影像犯罪是綁著被害人一輩子的痛。」台中地檢署檢察官郭逵破獲全台最大、全為男性被害人的偷拍集團案，遇害幾乎是20歲上下年輕人，因性需求一時衝動深陷偷拍地獄，他盼社會更重視性影像犯罪危害已不分男女，男性們也應有警覺，積極向你攀談的女網友動機恐不單純。

「台版紅姐們」 變聲、對嘴假冒女網友 逾4500男遭偷拍...黑數恐更多

社會風氣開放，性自主意識比過去更自由，年輕男女上網認識異性、裸聊並不少見，台中檢警偵破「台版紅姐們案」，有4500多名年輕男性遭偷拍，查扣性影像逾2萬部，男性被害人礙於社會框架，願意勇敢出面指證者為數不多，黑數恐遠遠大於現狀。

無業男砸15萬找少女開房圓夢 遇仙人跳還被她爸媽抓到想吃未成年

高雄羅姓男子開出15萬元高價，請少女小君（化名）幫忙找其他少女跟他援交，小君在社群刊登訊息後，少女小文（化名）便主動應徵，但小文與羅男開房時，實際是想趁機「仙人跳」，事後兩方不歡而散，但小文父母早懷疑女兒從事八大，報警後逮到羅男，羅被依違反兒少性剝削條例，判刑11月。可上訴。

朋友告知…妙齡女發現性影像在5個臉書社團廣流傳 散布2男下場慘了

一名女子經朋友告知，陸續在五個臉書社團發現她的性影像遭人廣為流傳，她一看真的是自己，氣炸報警調查，警方查出影像來自陳姓、劉姓兩男涉嫌傳至LINE群組的某俱樂部後因而流出，法官依妨害性隱私及不實性影像罪判決兩男各3月有期徒刑，可易科罰金。

強逼幼女「犒賞」！幫打手槍襲下體還評論 噁男判4年4月

台中1名男子和女友及其年幼女兒同住，竟趁旁人不在時對女童說「工作辛苦，可不可以犒賞一下」，對她襲胸、嘴碰下體還稱「鹹鹹的」，又2度要求幫打手槍；法院審酌，男子罔顧倫常，釀女子身心陰影，依3個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他4年4月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。