他偵破全台最大男性遭偷拍案 嘆影像外流「傷害綁著被害人一輩子」

「性影像犯罪是綁著被害人一輩子的痛。」台中地檢署檢察官郭逵破獲全台最大、全為男性被害人的偷拍集團案，遇害幾乎是20歲上下年輕人，因性需求一時衝動深陷偷拍地獄，他盼社會更重視性影像犯罪危害已不分男女，男性們也應有警覺，積極向你攀談的女網友動機恐不單純。

郭逵是司法官訓練所（現改名司法官學院）53期結業，經歷新北、台中地檢署，近年專注婦幼、打詐等案件，2024年底案偵辦偷拍案，溯源鎖定核心嫌疑人後，先是直搗台大法律系洪姓男子宿舍，再從扣案物追出陳姓、許姓共犯。

郭逵指出，性影像犯罪被害人已經不僅止於女性，男性在社會傳統框架下不敢張揚，或是遭偷拍但不受重視，成了性影像犯罪中的弱勢。

本案特別之處在於，被害的異性戀男性遭側錄影像後，多被發布在相對小眾的同性戀社群中，不少被害人根本不會去看，以致根本不知被偷拍，種種因素下導致報案率偏低、證據缺乏，長期以來難以開啟偵辦大門。

郭逵說，婦幼案件過去以女性被害人為大宗，但從本案發現，男性上網遭騙側錄影像之多遠超乎想像，除了臉部、隱私部位及個資等外洩，更嚴重的是長期在網路流傳、重製，「這些傷害都是綁著被害人一輩子的」。

郭逵也說，假冒女性騙異性戀男性，這已是行之有年的老哏騙局，只是隨著科技進步手法精進，他希望年輕男子提高警覺，「網路上積極向你攀談的女子，很有可能都是男的」，目的、動機不詳，千萬別一個衝動上當。