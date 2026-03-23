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男遭偷拍報案率低 黑數恐不少

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

許姓男子等三人假扮女性上網視訊偷側錄性影像案，四五八六名被害人全是男性。檢警分析，社會風氣開放，性自主意識提升，年輕男女上網交友視訊裸聊，遭歹徒趁機側錄，有被害人不敢報案，尤其男性礙於社會傳統觀念，勇於出面指證者不多，恐有不少黑數。

檢警發現，許等人專挑長相帥氣、陽剛肌肉型男子下手，事先上網下載來源不明的女子裸聊影像，反覆觀看牢記動作、對話，並準備好腳本，視訊時透過變聲軟體「對嘴」，以煽情對話引誘脫褲自慰，被害人誤認豔遇遭偷側錄。

有嫌犯透露，所屬群體只對「直男」（異性戀男性）感興趣，透過ＩＧ等網路社群尋找對象，看上眼的就私訊，還會滲透其交友圈，將目標擴大至更多男性被害人，假扮女性視訊偷錄性影像，彼此交流得手影像及心得，並分門別類設資料夾，以被害人長相、身材決定售價。

承辦本案的台中地檢署檢察官郭逵說，婦幼案件以女性被害人為大宗，但從本案發現，男性上網被騙側錄性影像人數之多，遠超乎想像，相關影像長期在網路被流傳、重製，被害人臉部、隱私部位及個人資料都外洩。

他說，男性在社會傳統框架下不敢張揚，或被偷錄但相對女性較不受重視，反而成為性影像犯罪被害人中弱勢；異性戀男性遭偷錄性影像，多被發布在同性戀相關網路社群，被害人不太會瀏覽或接收到這類訊息，不知被偷錄，也導致報案率偏低，因證據缺乏，長期以來檢警難以開啟偵辦。

他提醒，假冒女性騙異性戀男性是行之有年手法，男性要提高警覺。

視訊 被害人 女性

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