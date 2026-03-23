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視訊陷阱！假扮女生變聲裸聊 偷拍4586男

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

歹徒假扮女性與男網友<a href='/search/tagging/2/視訊' rel='視訊' data-rel='/2/152833' class='tag'><strong>視訊</strong></a>，誘使裸聊偷側錄性影像，還上網販售，受害者眾。圖／聯合報系資料照片
歹徒假扮女性與男網友視訊，誘使裸聊偷側錄性影像，還上網販售，受害者眾。圖／聯合報系資料照片

台大法律系洪姓男學生涉嫌假扮女性找男網友視訊，誘使裸聊、自慰時偷側錄性影像被查獲；檢警追出許姓、陳姓男子以相同手法側錄，拘提到案，清查三人共享影像，有四五八六名男子被害，其中四十六人未成年，台中地檢署依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴三人。

據調查，洪姓男大生上網擷取女子裸聊影像，與男網友視訊時播放，使用變聲軟體假扮女性說話，引誘裸聊及自慰，未經同意側錄。中檢前年底起追查，去年五月於台大畢業典禮前行動，前往洪台北市住處搜索拘提，於電腦、隨身碟及雲端起獲大量性影像，從洪指證發現他與許姓、陳姓男子互相分享偷側錄的影像。

檢警查出，許姓男子擔任舞蹈老師，二○一七年起上網學習假扮女性視訊技巧，用各種交友軟體尋找對象，以事先下載的女子裸聊影片，搭配透過變聲軟體說話，引誘男網友裸聊、自慰，趁機側錄，再依被害人外貌、身材，將每部偷錄影像以二百五十元至兩千多元在網路販賣，不法所得五萬元。

許上網交友結識上班族陳姓男子，傳授假扮女性偷錄性影像方式，陳與許合作或獨自尋找對象犯案，與許將得手的性影像上傳GOOGLE雲端共享；陳另向身分不詳網友購買、交換性影像，或慫恿男網友自拍傳給他。

檢警去年七月赴桃園市搜索拘提陳，經陳咬出「師傅兼夥伴」，同年十一月於桃園搜拘許，在兩人硬碟及雲端查獲大量性影像。

檢警查扣三人持有共逾兩萬部不法性影像，清查四五四○名成年男子、四十六名少年受害，被害人多在廿歲上下，有網紅及職業運動員，其中洪側錄二八九部成年男子、卅二部少年性影像，許側錄一九六七部成年男子、九部少年性影像，陳側錄二二九一部成年男子、廿一部少年性影像，查扣影像中部分被害人重複。

中檢先後依兒少性剝削條例、妨害性隱私及不實性影像等罪起訴，批三人極其惡劣，還散布給共犯共享、共同挑選對象，加劇向外傳播速度，對被害人造成永久侵害，視法律於無物，向法院求處重刑。

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