快訊

CNN：伊朗正推動在荷莫茲海峽索取「買路錢」

獨／再爆「台版紅姐」案！4500男子裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

聽新聞
0:00 / 0:00

「台版紅姐們」 變聲、對嘴假冒女網友 逾4500男遭偷拍...黑數恐更多

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

社會風氣開放，性自主意識比過去更自由，年輕男女上網認識異性、裸聊並不少見，台中檢警偵破「台版紅姐們案」，有4500多名年輕男性遭偷拍，查扣性影像逾2萬部，男性被害人礙於社會框架，願意勇敢出面指證者為數不多，黑數恐遠遠大於現狀。

檢警分析，年輕男性上交友網站、私訊聊天等，在性需求驅使下會積極接近異性，本案嫌犯透過精心假扮成女網友，並主動上前攀談透過煽情對話引誘，被害人誤認豔遇，衝動下落入桃色陷阱遭側錄

台中地檢查出，洪姓、許姓及陳姓男子長期在網路上獵豔，專挑長相帥氣、陽剛肌肉型男性下手，為了假冒女性網友更做足準備，預先下載不詳女性裸聊片段後，透過事先反覆觀看，牢記其動作、對話等，並準備好腳本透過變聲軟體對嘴，引誘男性跟著脫褲自慰並側錄偷拍。

檢警也一度疑問，許等對嘴、變聲的手法看似容易識破，全台竟有4000多人上當，分析被害人幾乎都是20歲上下年輕人，甚至不乏名氣網紅、運動員等，因涉世未深加上性衝動，嫌犯熟練套路下以假亂真。

有嫌犯透露，在他們小群體內只對直男（異性戀男性）感興趣，透過IG等社群尋找對象，看上眼的就私訊，還會滲透其交友圈，將目標擴大至更多男性被害人，利用假扮女網友「玩弄」男性，彼此交流心得、側錄影片等，手段十分惡劣。

檢警從查扣硬碟發現，許等人還會將偷拍的性影像分門別類，各資料夾記有被害人姓名、學校等特徵描述，更用商品化模式以帥氣程度區分，視外貌、稀有程度決定價格高低。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

被害人

延伸閱讀

大陸「團播」殺入中東市場 1粉絲3分鐘打賞逾百萬人民幣

朋友告知…妙齡女發現性影像在5個臉書社團廣流傳 散布2男下場慘了

高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多

大園警破獲「美女裸聊+假投資」連環套詐騙案 11名核心成員落網

相關新聞

獨／再爆「台版紅姐」案！4500男子裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

台中地檢署破獲「台版紅姐們」案，3名男子假扮女網友使用預錄影片、變聲軟體，長期在網路「獵男」引誘裸聊、自慰再側錄，全台多達4586名男性遇害，當中不乏網紅、運動員等，查獲性影像逾2萬部，數量更超女性被害人為主的創意私房、台版N號房案。

他偵破全台最大男性遭偷拍案 嘆影像外流「傷害綁著被害人一輩子」

「性影像犯罪是綁著被害人一輩子的痛。」台中地檢署檢察官郭逵破獲全台最大、全為男性被害人的偷拍集團案，遇害幾乎是20歲上下年輕人，因性需求一時衝動深陷偷拍地獄，他盼社會更重視性影像犯罪危害已不分男女，男性們也應有警覺，積極向你攀談的女網友動機恐不單純。

「台版紅姐們」 變聲、對嘴假冒女網友 逾4500男遭偷拍...黑數恐更多

社會風氣開放，性自主意識比過去更自由，年輕男女上網認識異性、裸聊並不少見，台中檢警偵破「台版紅姐們案」，有4500多名年輕男性遭偷拍，查扣性影像逾2萬部，男性被害人礙於社會框架，願意勇敢出面指證者為數不多，黑數恐遠遠大於現狀。

無業男砸15萬找少女開房圓夢 遇仙人跳還被她爸媽抓到想吃未成年

高雄羅姓男子開出15萬元高價，請少女小君（化名）幫忙找其他少女跟他援交，小君在社群刊登訊息後，少女小文（化名）便主動應徵，但小文與羅男開房時，實際是想趁機「仙人跳」，事後兩方不歡而散，但小文父母早懷疑女兒從事八大，報警後逮到羅男，羅被依違反兒少性剝削條例，判刑11月。可上訴。

朋友告知…妙齡女發現性影像在5個臉書社團廣流傳 散布2男下場慘了

一名女子經朋友告知，陸續在五個臉書社團發現她的性影像遭人廣為流傳，她一看真的是自己，氣炸報警調查，警方查出影像來自陳姓、劉姓兩男涉嫌傳至LINE群組的某俱樂部後因而流出，法官依妨害性隱私及不實性影像罪判決兩男各3月有期徒刑，可易科罰金。

強逼幼女「犒賞」！幫打手槍襲下體還評論 噁男判4年4月

台中1名男子和女友及其年幼女兒同住，竟趁旁人不在時對女童說「工作辛苦，可不可以犒賞一下」，對她襲胸、嘴碰下體還稱「鹹鹹的」，又2度要求幫打手槍；法院審酌，男子罔顧倫常，釀女子身心陰影，依3個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他4年4月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。