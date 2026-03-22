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無業男砸15萬找少女開房圓夢 遇仙人跳還被她爸媽抓到想吃未成年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄羅姓男子開出15萬元高價，請少女小君（化名）幫忙找其他少女跟他援交，小君在社群刊登訊息後，少女小文（化名）便主動應徵，但小文與羅男開房時，實際是想趁機「仙人跳」，事後兩方不歡而散，但小文父母早懷疑女兒從事八大，報警後逮到羅男，羅被依違反兒少性剝削條例，判刑11月。可上訴。

判決指出，羅男在網路認識少女小君，當時開出高價要小君跟她開房反被拒絕，羅仍不死心，便再開出15萬元價碼，請小君幫忙「物色」少女跟他開房，事成之後小君還能抽3萬元當仲介費。

小君看到好賺後，便上社群網站PO文「4小時15萬，有女生有興趣嗎」，當時離家出走的小文看到小君PO文，便主動與小君聯繫，小君隨即安排小文與羅男到桃園市某摩鐵開房。

但小文早有盤算，只想趁機「仙人跳」，但疑似計畫不完備，最後只能躲進房間內的廁所，羅男見小文不開門，最後只能草草離場。

事後小文父母懷疑女兒涉足八大行業，跑到鄰近警察局的婦幼隊求助，警方根據小文的對話紀錄，發現羅男有花錢約小文開房，隨即循線逮人。

高雄地院審理時，羅男坦承有與小文開房，但當時他只知道小君未成年，並不知道小文也是少女，但法官發現，羅男與小君對話時，還特別指名要「未成年」，即便他不知道小文實際年紀，仍有與少女對價性交的不確定故意。

法官審酌羅男以金錢利誘小君代為找尋少女，以高達12萬元引誘年紀更小的小文與自己性交，即便與小文交易失敗，仍要小君繼續少尋其他少女，考量未完成犯行，以未遂犯論，依成年人與少年共同犯引誘少年為有對價之性交未遂罪判刑11月。

羅男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭採認一審刑度，維持11月徒刑。可上訴。

羅姓男子專挑未成年性交易，結果遇到一名少女想要仙人跳，雖未達成交易，但偷吃未成年也被對方父母抓到，被判刑11月。示意圖／Ingimage
羅姓男子專挑未成年性交易，結果遇到一名少女想要仙人跳，雖未達成交易，但偷吃未成年也被對方父母抓到，被判刑11月。示意圖／Ingimage

八大行業 父母 仙人跳

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