朋友告知…妙齡女發現性影像在5個臉書社團廣流傳 散布2男下場慘了

一名女子經朋友告知，陸續在五個臉書社團發現她的性影像遭人廣為流傳，她一看真的是自己，氣炸報警調查，警方查出影像來自陳姓、劉姓兩男涉嫌傳至LINE群組的某俱樂部後因而流出，法官依妨害性隱私及不實性影像罪判決兩男各3月有期徒刑，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，A女經朋友告知在五個臉書社團等處發現她的性影像遭不詳人士散布，報警處理。

檢警查出劉男在去年2月6日前在不詳時間、地點，以不詳方式取得A女（代號）之客觀上足以引起性慾或羞恥之身體隱私部位及含有臉部特徵的個人資料性影像檔案後，未徵得A女同意，同日以即時通訊軟體LINE，將該性影像檔案傳給陳男。

陳男接收該性影像檔案後，同日轉傳至LINE群組某某俱樂部，供該群組內之不特定人觀看。

隨後A女經朋友告知在多個臉書社團發現其性影像遭不詳人士散布，經警清查後發現這些社團連結至某某俱樂部，因而被散布開來。

法官指出，陳姓、劉姓兩男所為，觸犯刑法第319條未經他人同意而無故重製及散布他人性影像、第235條散布猥褻物品等罪嫌。兩男與告訴人素不相識，未經告訴人同意，利用通訊軟體LINE傳送告訴人性影像檔案，供他人或不特定人觀覽，侵害告訴人隱私甚鉅，造成莫大心理創傷，危害重大。

法官指出，陳姓、劉姓兩男在警詢及偵查中均坦承犯行，依妨害性隱私及不實性影像罪判決兩男各3月有期徒刑，可易科罰金。全案可上訴。