台北捷運出現怪叔叔 車廂內騷擾女高中生

台北捷運示意圖。圖／聯合報系資料照片

搭乘捷運居然越來越驚悚！先前捷運發生幾次重大事故，讓乘客心慌慌，接連又傳出幾次有人大鬧捷運，這次則是怪叔叔騷擾女高中生。

民眾爆料指出，3月19日下午16:40到16:50左右，板南線捷運從龍山寺到江子翠之間，有一位五、六十歲的胖壯男子上車，不顧車廂人潮已經很擁擠，硬要縱向穿越走到另一車廂。

這時車上已有多名中山女中等各校已放學的學生，這位怪叔叔撞到其中一名女高中生之後，開始用台語指責女高中生撞他，女高中生不敢回應，其他女學生們則面露恐懼。

怪叔叔從龍山寺站一直大聲罵到江子翠站，讓車上乘客都覺得很危險，後來有一名年輕男性乘客看不下去，站出來見義勇為，說要報告捷運警察，這位怪叔叔開始飆出髒話，看到捷運車門一打開，就立刻快步離開。

民眾指出，這位怪叔叔的年紀目測大概是五、六十歲，160公分高，胖壯，頭髮很短，穿著螢光黃綠色的外套，在龍山寺站進入車廂，到了江子翠站離開車廂，但不確定是否離開車站。

見義勇為的男子大約二、三十歲，到了江子翠站之後有走出車廂向工作人員通報這起大鬧捷運、讓乘客感到很不安的事件。

民眾表示，懷疑這位乘客可能是慣犯，希望捷運警察及工作人員特別注意，找出這位怪叔叔提請注意，還給上下學學生及民眾安心的捷運搭乘空間，並且避免以後發生更大的事件。

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