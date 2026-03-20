強逼幼女「犒賞」幫打手槍 襲下體還評論...噁男判4年4月

台中1名男子和女友及其年幼女兒同住，竟趁旁人不在時對女童說「工作辛苦，可不可以犒賞一下」，對她襲胸、嘴碰下體還稱「鹹鹹的」，又2度要求幫打手槍；法院審酌，男子罔顧倫常，釀女子身心陰影，依3個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他4年4月，可上訴。

檢警調查，男子2014年至2017年間，趁著少女當時讀國小、國中期間，不顧她反抗說不要仍強脫衣褲襲胸、碰下體猥褻，後來又在2度廁所要求她摸自己生殖器、幫打手槍，多年後經少女學校發現、依法通報才曝光。

台中地院審理時，男子矢口否認犯行，辯稱少女自幼稚園開始就和他一起洗澡，直到小學4、5年級後才沒有，並稱女友今年和他借錢，自己覺得莫名其妙，借錢拒絕後隨即發生這起訴訟，認為和此事有關。

少女說，男子會趁其他人不在時，把他帶到小房間說「工作很辛苦，可不可以犒賞一下」，意指讓他碰下體，當時覺得很髒拒絕仍被硬摸，且男子用嘴碰完她下體後還會說「有點鹹鹹的，要洗乾淨。」

法院比對少女證詞，發現她具體描述，如男子以工作辛苦，要求給他犒賞為由，猥褻後還加以評論，或是被要求幫他手淫時，還要她將精液放在手上觀察變化等，當時少女年幼若非輕身經歷，難以憑空杜撰。

中院審酌，男子不思善盡呵護、照顧幼女，卻罔顧倫常猥褻、要求幫打手槍，造成少女身心男以抹滅陰影，影響日後人格發展，犯後否認無悔意，依3個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪各判他3年6月、10月，10月， 3罪應執行4年4月。