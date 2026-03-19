快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

聽新聞
0:00 / 0:00

男大生性侵學妹3次直至射精才收手 當庭辯「順其自然」被打臉

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓男大生1年多前邀學妹一同吃飯、出遊，當晚趁她借宿其套房性侵3次，直讓他射出來才讓她回家。學妹連作噩夢覺得很噁心，多次向他反應，李自認被性沖昏頭，向學妹致歉玷汙了她，李上法庭辯稱雙方順其自然而發生性行為，不為法官接受，認他犯強制性交罪判刑3年4月。

檢方起訴，女方前年3月31日凌晨借宿李套房過夜，女方睡在床上，他則睡地板上，未料，李未徵得同意，逕自上床壓在女方身上，不顧她出言制止及出手欲將其推開，強制性交得逞。

後因，他無法持續勃起，間隔約5至10分鐘後，再次上床強制性交，同日2時30分許，女方欲離開套房時，再次從背後以環抱方式將她拉回床邊，再次強制性交，至其射精後才罷手，並騎機車載她離去。

李辯稱，女方因為他打呼而睡不好，他到床上抱著及安撫她，之後他主動觸碰其下體，她沒有反抗，雙方順其自然發生性行為。

案發後，女方想不開多次在IG上對話，李表示「我那時候真的單純找你出來走走，之後的事真的是意外，我很抱歉」，女方回以「…後來就覺得自己很髒的感覺，就是全身都很不舒服，覺得自己很噁心」，李稱「我真的很對不起你」、「我被性沖昏了頭」、「我真的很對不起，是我玷汙了你」。

案發後約半年後，女方於同年9月間與男友交往，同年10月間向男友透露遭學長性侵害時，情緒低沉、難過，甚至赴身心診所就醫，經診斷出罹患創傷後壓力症、慢性，處在遭受性侵害陰霾。案發9個月，她仍鼓起勇氣提告。　　

台南地院審理時，李就其一再向女方致歉原因，辯稱因女方情緒低落，所以他才把問題攬到自己身上。辯護人也表示，案發租屋處有公共走廊，若李有不當行為，女方很容易脫離或呼叫，但實際上女方並沒有這麼做；不能依女方於發生性行為9個月後指訴，認定李有強制性交犯行。

合議庭認為，倘若女方情緒低落，並非因其違反其意願發生性行為所造成，或女方就案發過程表示悖離事實，李縱然顧及女方情緒，仍可適時加以澄清，或以其他表達方式予以安撫，實無自陷於罪；而性侵害被害人，往往為顧及名譽，採取較為隱忍態度而未為異常反應、立即求助，以免遭受二度傷害，尚難僅憑被害人未為異常反應，即謂其指訴不實。

台南地院審酌，李男雖邀請學妹一同吃飯、出遊，並讓她借住在其套房過夜，與她是否願意與其發生性行為實不相干，仍違反其意願而對她強制性交得逞，認他犯強制性交罪判刑3年4月。圖／本報資料照
台南地院審酌，李男雖邀請學妹一同吃飯、出遊，並讓她借住在其套房過夜，與她是否願意與其發生性行為實不相干，仍違反其意願而對她強制性交得逞，認他犯強制性交罪判刑3年4月。圖／本報資料照
圖為受害人示意圖／本報資料照
圖為受害人示意圖／本報資料照

性行為 套房 創傷後壓力症

延伸閱讀

台中情侶雙屍案...女方父淚訴剛分手就遇害 痛斥「根本畜生」

酒吧一夜情她「女上男下」提要求 遭拒秒變臉提刀狂刺身下人

高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多

前法院院長李伯道六度性騷女部屬...職務法庭3/26宣判 與柯文哲同一天

相關新聞

男大生性侵學妹3次直至射精才收手 當庭辯「順其自然」被打臉

李姓男大生1年多前邀學妹一同吃飯、出遊，當晚趁她借宿其套房性侵3次，直讓他射出來才讓她回家。學妹連作噩夢覺得很噁心，多次向他反應，李自認被性沖昏頭，向學妹致歉玷汙了她，李上法庭辯稱雙方順其自然而發生性行為，不為法官接受，認他犯強制性交罪判刑3年4月。

約會時親吻國中小女友！高雄男犯猥褻罪被判刑6個月

高雄市一名許姓男子，明知透過網路結交的小女友年僅12歲，竟在看電影時經女方同意親吻其嘴唇，儘管雙方為情侶關係且女方自願，但因女方未滿14歲，法官認定許男此舉已構成對未滿14歲女子為猥褻行為罪，因此判他6個月有期徒刑定讞。

邀女學生吃飯指定穿「開衩到大腿的長裙」 老師強制猥褻判刑

台北市某高中陳姓學務處生活輔導組長、代課老師約女學生單獨餐敘，要求女學生穿「開高衩」長裙赴約，被控撫摸女學生胸部、下體涉犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，陳被法辦不認罪，台北地院審理，採被害人說法，判陳有期徒刑8月。可上訴。

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠12萬

台北市立內湖高工驚爆校園職場不倫醜聞。一名已婚的汪姓男教師遭爆與同校林姓女同事過從甚密，兩人不僅被指控蹺班開房間，更遭男方配偶告上法院，士林地方法院審理，認定兩人行為已侵害配偶權，判決林女須賠償原配12萬元。

遭法院認證外遇！北市高職爆婚外情 兩師遭控簽完到消失疑「幽會」？

北市內湖區某高職爆出老師婚外情事件，校內兩位老師先前曾因利用上班空檔相約泡湯，遭男方原配發現提告，小三遭判決求償。不料先前兩人又遭檢舉研習時間簽完到後不見蹤影，質疑又偷跑幽會。校方表示，經初步調查暫無相關證據顯示兩人出缺勤有疑慮，若後續有進一步事證將繼續釐清。

前法院院長李伯道六度性騷女部屬...職務法庭3/26宣判 與柯文哲同一天

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬，多次熊抱、摸手臂，甚至拿出署名「老闆」的告白信，另職場霸凌女工友、女科長，經監察院彈劾、司法院報由職務法庭審理，懲戒法院定3月26日宣判，與民眾黨前主席柯文哲涉京華城案宣判日同一天，被質疑是刻意轉移外界關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。