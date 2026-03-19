男大生性侵學妹3次直至射精才收手 當庭辯「順其自然」被打臉

李姓男大生1年多前邀學妹一同吃飯、出遊，當晚趁她借宿其套房性侵3次，直讓他射出來才讓她回家。學妹連作噩夢覺得很噁心，多次向他反應，李自認被性沖昏頭，向學妹致歉玷汙了她，李上法庭辯稱雙方順其自然而發生性行為，不為法官接受，認他犯強制性交罪判刑3年4月。

檢方起訴，女方前年3月31日凌晨借宿李套房過夜，女方睡在床上，他則睡地板上，未料，李未徵得同意，逕自上床壓在女方身上，不顧她出言制止及出手欲將其推開，強制性交得逞。

後因，他無法持續勃起，間隔約5至10分鐘後，再次上床強制性交，同日2時30分許，女方欲離開套房時，再次從背後以環抱方式將她拉回床邊，再次強制性交，至其射精後才罷手，並騎機車載她離去。

李辯稱，女方因為他打呼而睡不好，他到床上抱著及安撫她，之後他主動觸碰其下體，她沒有反抗，雙方順其自然發生性行為。

案發後，女方想不開多次在IG上對話，李表示「我那時候真的單純找你出來走走，之後的事真的是意外，我很抱歉」，女方回以「…後來就覺得自己很髒的感覺，就是全身都很不舒服，覺得自己很噁心」，李稱「我真的很對不起你」、「我被性沖昏了頭」、「我真的很對不起，是我玷汙了你」。

案發後約半年後，女方於同年9月間與男友交往，同年10月間向男友透露遭學長性侵害時，情緒低沉、難過，甚至赴身心診所就醫，經診斷出罹患創傷後壓力症、慢性，處在遭受性侵害陰霾。案發9個月，她仍鼓起勇氣提告。

台南地院審理時，李就其一再向女方致歉原因，辯稱因女方情緒低落，所以他才把問題攬到自己身上。辯護人也表示，案發租屋處有公共走廊，若李有不當行為，女方很容易脫離或呼叫，但實際上女方並沒有這麼做；不能依女方於發生性行為9個月後指訴，認定李有強制性交犯行。

合議庭認為，倘若女方情緒低落，並非因其違反其意願發生性行為所造成，或女方就案發過程表示悖離事實，李縱然顧及女方情緒，仍可適時加以澄清，或以其他表達方式予以安撫，實無自陷於罪；而性侵害被害人，往往為顧及名譽，採取較為隱忍態度而未為異常反應、立即求助，以免遭受二度傷害，尚難僅憑被害人未為異常反應，即謂其指訴不實。