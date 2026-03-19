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約會時親吻國中小女友！高雄男犯猥褻罪被判刑6個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名許姓男子，明知透過網路結交的小女友年僅12歲，竟在看電影時經女方同意親吻其嘴唇，儘管雙方為情侶關係且女方自願，但因女方未滿14歲，法官認定許男此舉已構成對未滿14歲女子為猥褻行為罪，因此判他6個月有期徒刑定讞。

判決書指出，許姓男子與年僅12歲的小女友透過網路認識交往，2024年3月24日下午，許男帶著小女友前往高雄大遠百約會時，雖經得小女友同意，但仍直接在電影院內，親吻了小女友一口。

雖然許男主張雙方是情侶，且親吻是出於女方同意，但一審法官指出，依據刑法規定，對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，即屬犯罪，法定年齡的保護為絕對標準，不因被害人同意而免責。

一審法官審酌，許男明知女方心智與性觀念尚未成熟，僅為滿足己慾而戕害被害人身心，且許男另有一件類似犯行已遭判刑確定，考量其犯罪動機、情節及未賠償等態度，判處有期徒刑6月。

許男不服提出上訴，向二審法官宣稱有意與小女友及女友的家屬和解，請求給予輕判，但二審法官調查發現，許男自案發起長達1年多皆未任何賠償，直到一審判處罪刑後才提起上訴，並遲至去年11月才與小女友的父母以5萬元成立調解，約定每月分期給5000元。

然而，許男在調解成立後，不僅一毛錢都未支付，甚至在二審開庭當天，經合法傳喚竟無正當理由拒不到庭。二審法官直言，許男種種行徑難謂犯後已確實悔悟，認定一審認事用法及量刑均無不當，因此將上訴駁回，全案定讞不得上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

法官 被害人 高雄

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