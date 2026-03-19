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邀女學生吃飯指定穿「開衩到大腿的長裙」 老師強制猥褻判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某高中陳姓學務處生活輔導組長、代課老師約女學生單獨餐敘，要求女學生穿「開高衩」長裙赴約，被控撫摸女學生胸部、下體涉犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，陳被法辦不認罪，台北地院審理，採被害人說法，判陳有期徒刑8月。可上訴。

陳2024年4月2日18時約被害女學生在台北市「華山町」餐酒館聚餐，用餐完畢，2人在華山大草原石椅區聊天，陳先表示想抱抱女學生知道體重有多重，將女學生抱坐在大腿上，以手撫摸她胸部、隔著內褲摸她的下體，還伸出舌頭親吻女學生嘴唇，女學生父親提告。

陳坦承與女學生約會、聊天，但否認猥褻。他辯稱，女學生私下都會叫他「爸爸」，當時是與女學生討論生涯規劃，有取得女學生同意之後，才輕觸她的大腿刺青部分、再輕點她的嘴唇。

女學生證稱，她於2024年2月發生車禍，陳說要請吃豬腳麵線改運，後改成餐酒館，她當天是穿著開衩到大腿的黑色長裙赴約，穿著打扮是陳要求的，陳猥褻後，她回家馬上刷牙，然後一直洗手、洗澡，關在房間裡面哭。

法院調查，女學生2024年4月8日案發後傳訊息給陳「…我覺得那天你摸我胸部屁股跟一些私密部位還親我，說真的，很不舒服，我把你當乾爸爸，我沒有想到你會這樣」，陳回傳「不是那想那樣」、「…我會審視自己哪裡有過失…」，證明陳犯行。

判決書指出，陳未能謹守師生分際，私下邀約女學生為強制猥褻行為，審酌陳大學畢業、月收入、已婚、無須扶養他人等，依法判刑。

台北市某高中陳姓學務處生活輔導組組長藉口關心車禍約女學生餐敘，要求女學生穿「開高衩」長裙赴約，被控撫摸女學生胸部、下體涉犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪。示意圖／聯合報資料庫
台北市某高中陳姓學務處生活輔導組組長藉口關心車禍約女學生餐敘，要求女學生穿「開高衩」長裙赴約，被控撫摸女學生胸部、下體涉犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪。示意圖／聯合報資料庫

學生 華山大草原 生涯規劃

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