邀女學生吃飯指定穿「開衩到大腿的長裙」 老師強制猥褻判刑

台北市某高中陳姓學務處生活輔導組長、代課老師約女學生單獨餐敘，要求女學生穿「開高衩」長裙赴約，被控撫摸女學生胸部、下體涉犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，陳被法辦不認罪，台北地院審理，採被害人說法，判陳有期徒刑8月。可上訴。

陳2024年4月2日18時約被害女學生在台北市「華山町」餐酒館聚餐，用餐完畢，2人在華山大草原石椅區聊天，陳先表示想抱抱女學生知道體重有多重，將女學生抱坐在大腿上，以手撫摸她胸部、隔著內褲摸她的下體，還伸出舌頭親吻女學生嘴唇，女學生父親提告。

陳坦承與女學生約會、聊天，但否認猥褻。他辯稱，女學生私下都會叫他「爸爸」，當時是與女學生討論生涯規劃，有取得女學生同意之後，才輕觸她的大腿刺青部分、再輕點她的嘴唇。

女學生證稱，她於2024年2月發生車禍，陳說要請吃豬腳麵線改運，後改成餐酒館，她當天是穿著開衩到大腿的黑色長裙赴約，穿著打扮是陳要求的，陳猥褻後，她回家馬上刷牙，然後一直洗手、洗澡，關在房間裡面哭。

法院調查，女學生2024年4月8日案發後傳訊息給陳「…我覺得那天你摸我胸部屁股跟一些私密部位還親我，說真的，很不舒服，我把你當乾爸爸，我沒有想到你會這樣」，陳回傳「不是那想那樣」、「…我會審視自己哪裡有過失…」，證明陳犯行。

判決書指出，陳未能謹守師生分際，私下邀約女學生為強制猥褻行為，審酌陳大學畢業、月收入、已婚、無須扶養他人等，依法判刑。