內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠12萬

台北市立內湖高工驚爆校園職場不倫醜聞。一名已婚的汪姓男教師遭爆與同校林姓女同事過從甚密，兩人不僅被指控蹺班開房間，更遭男方配偶告上法院，士林地方法院審理，認定兩人行為已侵害配偶權，判決林女須賠償原配12萬元。

判決指出，4年前汪妻在整理丈夫衣物時偶然發現一張溫泉飯店的湯屋消費發票，找徵信社調查後，得知丈夫同年3月竟趁校務空檔，與同校林姓女教師刻意採取「一前一後」方式低調步出校門，兩人先在校外餐廳密會，隨後更直奔旅館「續攤」開房間，汪妻掌握具體事證，認為配偶權遭嚴重侵害，憤而對林女提告求償。

士林地院審理認為，林師明知男方已有家室，卻仍與其發生逾越普通朋友往來之行為，審酌雙方身分、經濟狀況及侵害程度，認定林師行為已造成原配精神痛苦，判賠12萬元。

據了解，現年60多歲的汪姓男教師與小他10多歲的林姓女教師任教於同科系，且均擔任導師；然而，鏡週刊今天再爆料，兩人事後並未收斂，依舊在校內高調放閃，甚至頻頻在辦公室親密互動。

鏡週刊報導，今年初有同事發現汪、林兩人一同參加校外研習會，卻在簽名報到後隨即雙雙失蹤，遭質疑是「蹺班約會」，憤而向北市府1999專線檢舉，只是校方事後調查聲稱未發現兩人離校證據。