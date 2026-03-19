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遭法院認證外遇！北市高職爆婚外情 兩師遭控簽完到消失疑「幽會」？
北市內湖區某高職爆出老師婚外情事件，校內兩位老師先前曾因利用上班空檔相約泡湯，遭男方原配發現提告，小三遭判決求償。不料先前兩人又遭檢舉研習時間簽完到後不見蹤影，質疑又偷跑幽會。校方表示，經初步調查暫無相關證據顯示兩人出缺勤有疑慮，若後續有進一步事證將繼續釐清。
「鏡週刊」報導，汪姓男教師與小他10多歲的的林姓女同事發生婚外情，事後被正宮發現提告，女方才被士林地院判賠12萬給元配。如今又遭人爆料，兩人案發後仍持續高調曬恩愛，在辦公室有親密互動，年初參加研習會，兩人簽完名後就不人見影，懷疑又蹺班約會，檢舉人提出檢舉痛批，「希望他們能適可而止，不然在學校亂搞真的很難看！」
校方表示，提出檢舉後，有針對檢舉人提出疑慮去了解狀況，當天是學期間的校內研習活動，全校老師皆可參加，詢問當事人及簽到記錄表後，當事人均有出席及簽到，校方有請檢舉人提供進一步資料協助調查，不過截至目前檢舉人未再進一步提供相關證據。
校方說，由於該案目前暫無證據證明遭檢舉人出缺勤有疑慮，若後續有相關事證學校也會進一步調查了解，也有提醒校內所有老師出缺勤相關規定，避免違反。至於兩師關係是否有異常，校方表示，該案屬於老師私人糾紛，不影響校園正常運作下，學校不會主動介入。
教育局表示，已督導學校加強教師差勤規定宣導，每月依規定落實2次不定期查勤，強化內部教職員工差勤管理作業，以維良好辦公紀律。
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