前法院院長李伯道六度性騷女部屬...職務法庭3/26宣判 與柯文哲同一天

懲戒法院前院長李伯道六度性騷擾女部屬，多次熊抱、摸手臂，甚至拿出署名「老闆」的告白信，另職場霸凌女工友、女科長，經監察院彈劾、司法院報由職務法庭審理，懲戒法院定3月26日宣判，與民眾黨前主席柯文哲涉京華城案宣判日同一天，被質疑是刻意轉移外界關注焦點。

李伯道2023年3月16日至4月17日六度性騷擾女部屬，女方提起申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會決議性騷擾成立，李提行政訴訟，台北高等行政法院一審判決敗訴。

李伯道於2023年3月16日懲戒法院赴雲林辦法官交流自強活動時，因他即將退休，接受同事們敬酒歡送，李疑酩酊，在酒店房間強抱住落單的女部屬；女部屬逃回房間，李竟然還要求她回房「聊天」。

李伯道結束自強活動，返回工作崗位後，又於2023年3月25日、3月31日、4月6日要求女部屬到辦公室，再動手環抱女方，還要求外頭的人不得進入，另於4月12日摸女部屬的手臂，認定均已構成性騷擾。

李伯道同年4月17日給女部屬「告白信」指出，「突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝」、「還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了」等語。

另外，李伯道也涉職場霸凌女工友、女科長，若女工友將他的便當菜蒸黃即受指責，甚至女工友母親開刀想請假也挨罵；禮也要求女科長半夜也要接電話，女科長想請半天假掃墓、陪女兒看醫生，李則要求她教育公婆、「妳先生職級比妳低，為何妳先生不多分攤ー點家務」，踐踏女科長尊嚴。

監察院通過彈劾李伯道，法官評鑑委員會也決議將李報由司法院移送職務法庭審理，期間李以提行政訴訟為由，聲請停止訴訟，但職務法庭駁回聲請，懲戒法院經多年審理已定3月26日上午10時宣判，日期與柯文哲案同一日。