新莊疑現狼蹤！男子緊盯女學生胸部還稱要幹大事 警登門警告勿再犯

新北市新莊區發生疑似性騷擾事件。1名國中女學生昨天傍晚在公車站牌候車時被1名男子持續盯著胸部，女學生立即告知家長並通報校方。新莊警接獲校方報案後，查出該男有身心障礙，已向其家屬進行勸導要求加強約束，避免再出現脫序行為。

有網友在Threads貼文表示，就讀國中女兒昨天傍晚5時許在新莊區中正路新莊國中公車站候車時，發現1名男子一直看著站牌的所有女生胸部，女學生詢問男子要幹什麼時，該男竟回稱要幹大事，家長得知後通報學校由校方報警。

新莊警分局表示，昨天傍晚接獲校方通報後立即展開調查，經查該男子為有身心障礙的46歲男子，警方隨即前往其住處查訪，男子75歲母親表示兒子無業，目前與母親同住。警方向其母進行勸導，要求加強約束與關懷，避免再有類似脫序行為發生。

警方也針對校園周邊及婦幼安全熱點加強巡邏，並與校方建立即時聯繫機制，如遇可疑人士或異常狀況，即時通報警方到場處置，強化校園周邊安全防護。