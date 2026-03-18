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女兒借媽媽手機寫作業 錄音檔驚見啪啪聲小王還羞喊「射了很多」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林姓男子和越南籍妻子結婚多年，前年4月林男女兒借用母親手機寫作業時，意外發現母親出軌，林男暗中蒐證，發現妻子手機竟有與小王上摩鐵的激情音檔，明確錄下兩人在摩鐵激烈的「撞擊」證據，法院審理後，判林妻及小王應賠償林男50萬元。

判決指出，林妻和小王在高雄某麵攤認識，兩人因聊得來隨即發展出感情，林男發現妻子常常行蹤成謎，便懷疑妻子出軌。

2024年4月間，林男女兒為了寫作業，便借用母親的手機上網，結果發現母親與小王的LINE對話紀錄，內容充斥「寶貝我愛你」、「想你了」等語，甚至驚見多段在汽車旅館的錄音。

女兒將母親手機裡的內容轉頭告知林男，林男聽到錄音檔後氣炸，將手機資料備份後提告，向妻子、小王求償70萬元。

高雄地院審理時，林妻、小王否認偷情，小王稱林男長期賦閒在家，林妻又罹癌，他才會協助接送林妻看診或採買，因林妻會按摩，兩人採買結束後才會到摩鐵休息，且他有攝護腺腫大，性功能低下，不可能和林妻發生性行為

但法官勘驗摩鐵內的錄音檔，發現裡面充斥林妻的呻吟聲還有「撞擊聲」，事後男方還稱軟了，「高興就好了，每天舒壓會漂亮、快樂，壓力都沒了」、「我愛你，射了很多」等，女方則會回應「辛苦了」，聲音及對話完全符合性行為後的反應。

法官認為，小王雖然主張自己陽痿，但「陽痿非必然無法發生性行為」，且兩人辯詞完全不符經驗法則，不予採信，認定兩人侵害林男配偶權，判兩人應連帶賠償50萬元，可上訴。

林男在妻子手機發現出軌證據，提告小王及妻子獲賠50萬元。示意圖。圖／AI生成
林男在妻子手機發現出軌證據，提告小王及妻子獲賠50萬元。示意圖。圖／AI生成

性行為 汽車旅館 妻子

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