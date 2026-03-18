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誇張！男友在旁同睡 熟睡女遭友人性侵得逞…檢方起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東籍女子小愛（化名）前年6月前往台南市歸仁區某汽車旅館，與男友及楊姓男性友人同住期間，疑遭友人性侵。檢方日前偵查終結，認定楊男涉案重大，依法提起公訴。

起訴書指出，楊男與小愛為友人關係，案發當日三人入住汽車旅館房間。楊男於上午7時至12時間，見小愛及男友熟睡，涉嫌以生殖器進入小愛生殖器實施性交行為。事後，小愛察覺異狀立即報警，案件因此曝光。

警方調查中，小愛男友亦證稱，女友醒來後發現異狀，立即告知其情況。楊男在偵查中否認犯行，辯稱雙方為合意發生性行為。

刑事警察局鑑定結果顯示，被害女子陰道及相關部位採集之DNA與楊男相符，成為檢方認定雙方發生性行為的重要佐證。

小愛與男友之間的通訊紀錄也證明，且小愛發現異狀後即告知男友，並保留了第一時間的報警紀錄作為佐證。

檢方綜合相關證據後認定，楊男涉犯刑法第225條第1項「乘機性交罪」，依法提起公訴，案件將由法院審理。檢方表示，案件仍在司法程序中，最終判決將由法院裁定，以確保司法公正與當事人權益。

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台東籍女子小愛（化名）前年6月前往台南市歸仁區某汽車旅館，與男友及楊姓男性友人同住期間，疑遭友人性侵。檢方日前偵查終結，認定楊男涉案重大，依法提起公訴。本報資料照片
台東籍女子小愛（化名）前年6月前往台南市歸仁區某汽車旅館，與男友及楊姓男性友人同住期間，疑遭友人性侵。檢方日前偵查終結，認定楊男涉案重大，依法提起公訴。本報資料照片

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