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遭控瞞婚劈腿數名多金女飼主 網紅獸醫否認：遭前任抹黑

聯合新聞網／ 綜合報導

網紅<a href='/search/tagging/2/獸醫' rel='獸醫' data-rel='/2/104880' class='tag'><strong>獸醫</strong></a>殷碩韓被爆出連劈多名經濟條件優渥的女飼主。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
網紅獸醫殷碩韓被爆出連劈多名經濟條件優渥的女飼主。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

現年36歲的知名網紅獸醫殷碩韓，被媒體爆出私生活爭議。《鏡週刊》報導指出，殷男被指在已婚狀態下對外偽裝單身，同時與多名女性交往，對象多為經濟條件優渥的女飼主，引發外界關注。

爆料內容提到，其中一名女子（A小姐）表示，兩人因寵物就診結識，殷男自稱單身並以結婚為前提展開追求，交往期間卻多次以經濟困難為由，要求對方負擔旅遊與日常開銷，甚至提出到網咖或車震等不合理、欲圖省錢的約會方式。直到意外發現疑似其配偶皮夾內的身分證，才驚覺對方並未離婚。

該起事件在網路曝光後，另有女子出面指稱自己也有類似遭遇，表示在不知殷男已婚的情況下與他交往，隨後數名女子透過網路串聯，才發現彼此與殷男交往時的時間重疊，質疑其「同時交往多名女性」。爆料者並指控，殷男疑似利用情緒勒索等方式影響交往對象。

此外，爆料內容也提及，殷男疑似以感情關係為基礎，向部分對象提出資助或投資開業的請求。且在與多女交往的時間管理上令人吃驚，報導稱其在跨年夜2度與2女在同天約會，

對此，殷碩韓出面回應，全面否認相關指控，強調與交往對象互動期間已處於離婚狀態，並未隱瞞婚姻狀況，更否認同時與多名女性交往。他表示，相關爆料內容不實，研判為前任因分手心生不滿，才進行抹黑行為。針對「情緒勒索」等指控，殷男也否認，稱僅為一般的關心與提醒，並非外界所稱恐怖情人的控制行為。

據了解，殷碩韓學歷為國立屏東科技大學獸醫學系、東海大學畜產與生物科技系，目前在多家北市動物醫院任職，2020年曾赴日本東京大學獸醫系當交換生。近年來因長期活躍於網路社群平台，積極分享寵物醫療知識並參與節目錄製，具一定知名度。

外遇 獸醫 劈腿 情緒勒索 恐怖情人 兩性關係

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