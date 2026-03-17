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高雄男約摩鐵「音通」 趁女子洗澡偷錢走人被送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄鄭姓男子透過網路，找女子到汽車旅館「陪唱」，事後女子報警，指控鄭男趁她洗澡，偷走她手提包內3萬多元。當日警方通知鄭男到案，依竊盜罪嫌移送法辦。

3月15日下午3時許，32歲潘姓女子向高雄市警鳳山分局報案，稱在鳳山區某汽車旅館，遭「網友」偷走手提包裡3萬2000元，警方追查涉案鄭姓男子（29歲）身分，才知道鄭男找潘女「陪唱」。潘女稱，她自浴室出來，便不見對方，查看提包後，才知道對方趁她洗澡時偷錢。

事後有人在社群留言，稱對方「叫音通（陪聽音樂加S）叫一叫……沒給就算了，還趁小姐去廁所的時候偷光小姐包包裡面的錢，然後跑掉」，認為對方「用這個方法過手很多次，覺得接音通的幹部、小姐不會報警」。

但是，警方表示，潘女只説「和網友約見面」，未提及性交易或性侵，警方查出鄭姓男子涉案後，當天通知鄭男到案，鄭男承認偷走潘女的錢，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

鄭姓男子約女子在汽車旅館見面，趁女子洗澡涉嫌偷錢走人。圖／讀者提供
鄭姓男子約女子在汽車旅館見面，趁女子洗澡涉嫌偷錢走人。圖／讀者提供

汽車旅館 高雄

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