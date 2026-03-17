國小女童控遭狼父溜上床侵犯 二審法官「1理由改判輕」

南投縣國小六年級女童在2022年底時，遭喝醉的父親以手摸胸部、伸入內褲摸下體方式猥褻，女童事後向母親、哥哥及同學告知此事，還稱父親從小四即開始犯行，女童父親一審否認，辯稱喝醉、沒有猥褻，法官不採，判4年2月，二審則認，女童父親在犯後持續給零用錢、接放學，有正常互動，此部分未審酌，改判3年10月。

台中高分院審理此案時認定，男子雖然上訴後仍否認犯罪，也沒有與女兒達成和解，不過男子在案發後仍持續與女兒正常互動。

女兒放學要回家時，也聯繫男子接回，且男子持續有給女兒生活費跟零用錢，此部分屬犯後態度，原審未予審酌，量刑不允洽，因此撤銷一審判決，改判3年10月徒刑，仍可上訴。

檢警調查，南投縣一名12歲女童在2022年12月底，在信義鄉的住處房間的床鋪上休息時，女童父親爬上床後，躺在女童身旁，不顧女童閃避、發抖，以違反女童意願方式，將手伸進女童內衣，撫摸胸部，還將手伸進女童內褲內，撫摸下體，猥褻得逞。

女童案發後向母親、哥哥及同學告知此事，還稱父親犯行時，提到「我是〇〇〇（堂哥姓名），要把妳娶回家」等語，也說父親在她讀小學四年級時，即有犯行，但不像此次誇張。

南投地院審理時，男子否認涉案，辯稱當天僅有抱著女兒睡覺，但沒有摸女兒的胸部與下體，但未獲法官採信，依強制猥褻罪，判刑4年2月，全案上訴台中高分院後，近日撤銷改判。

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