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視訊裸聊偷錄性影像 男涉恐嚇卡拉ok店女「照片我會洗100組」遭訴
63歲王姓男子在台北市一家卡拉ok店認識女子，涉嫌在視訊裸聊過程中竊錄女子性影像，私下洗照片給他人觀看，又涉嫌傳訊息恐嚇女子「照片我會洗100組」、「就算你死了我也要你的名聲弄得臭不可聞」等語。台北地檢署偵結，依無故竊錄他人性影像等3罪嫌起訴王男。
起訴指出，2024年11月2日王男和女子視訊聊天，過程中女子答應王男要求，裸露上半身和下身私密處供王男觀覽，王男涉竊錄視訊中女子裸露的性影像照片，私下用line傳給影像社老闆沖洗照片，同年11月19日涉嫌在卡啦ok店拿女子的性影像照片給他人觀看。
王男行徑還涉嫌恐嚇，女子心生畏懼報案提告，檢警2024年12月搜索王男，查扣手機等證物。檢方查出，王男從10月到12月間陸續傳訊給女子恫嚇，「在西門町一定讓你看到一部大戲好戲，最佳女主角就是你」、「你只有一個選擇，永遠離開西門町」、「照片我會洗100組，底片也請沖印店老闆製作起來，加洗比較方便」、「發給小姐和少爺」、「就算你死了我也要你的名聲弄得臭不可聞」、「你家後院著火了！現在求我也許還來得及」
檢方認定，王男涉犯刑法無故竊錄他人影像、散布及供他人觀覽他人性影像，及恐嚇罪嫌依法起訴。
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