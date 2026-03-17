台中國中男師13度帶女學生上汽旅嘿咻 賠120萬元換緩刑

時任台中北屯區某國中男老師和同校女學生交往，在路邊停車格朝她親吻、摸胸，又上汽車旅館13度發生性行為，檢警獲報搜索，男師最終才坦承師生戀；法院審酌，男師不謹守分際、未盡為人師表之責，考量他已賠對方120萬元調解，依妨害性自主罪判他2年，緩刑5年。

檢警調查，男師2021年至2024年間透過IG和同校女學生聯繫，2022年3月間2人成為男女朋友，交往初期他明知女學生僅15歲，在不違反對方意願下，先是在車上朝她摸胸、親吻猥褻。

同年5月至9月間，男師開車載少女停在路邊停車格，又帶她去汽車旅館開房間，一共發生13次性行為，後來因少女情緒出現異狀，家長詢問下才驚覺這起師生戀。

檢警當時也搜索男師學校辦公室、住處，查扣電腦檔案、行車記錄器記憶卡及手機對話等證物，檢方詢時他也坦承和少女交往、發生性行為，與少女證詞相符。

檢方再調閱車籍、入住汽車旅館紀錄等，且少女和男師交往後因情緒低落，也曾有到診所就醫，偵結依對14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪、為性交等罪嫌起訴他。

台中地院審酌，男師明知少女未成年，卻不能克制自身情慾，影響其身心健全，且雙方彼此為師生關係，男師不能謹守分際，也未盡為人師表之責。

中院考量，男師偵查初期否認犯行，最終才坦承，後已賠償少女、家長120萬元調解成立，可見有填補損害，依對14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪、為性交等罪判他2年，緩刑5年，並向公益團體提供120小時勞務，接受法治教育8場，禁止和少女接觸。