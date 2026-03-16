錢債肉償？板橋男威逼前女友以性行為抵債 強制未遂遭訴

新北市板橋區一名王姓男子與前女友因故分手後，以兩人交往期間，曾為女方知出多筆款項，屢屢向對方追討，期間女方雖陸續償還，仍有約17萬8千元未還。豈料王男竟自去年7月中旬起，不斷以LINE傳送訊息，恫嚇、脅迫女方與其發生性關係，新北地檢署依強制未遂罪嫌起訴王男。

檢警調查，王男在兩人分手後，不斷向被害人催討上述債務，被害人則向王男表明，自己無意拖欠，但目前尚無能力一次悉數償還，王男則堅持女方須限時償還。

為此，王男自去年7月14日凌晨3時起，陸續傳送「我隨時可以去找你 去作未完成的事」、「不燃我明天依樣去找你 履行你的義務 我的女人」、「那你明天晚上等我」等噢，脅迫被害人已發生性關係抵償債務。

被害人先是嚴詞拒絕，最後選擇報警提告。王男到案後，僅承認傳送上述訊息給被害人，卻對相關內容難以自圓其說，被檢察官認定是空言狡辯，與調查所得事證相悖，因此不採信其辯詞依法起訴。