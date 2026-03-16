他約剛認識女唱歌竟拉至廁所性侵 對方男友致電聽到喊「不要」

廖姓男子在朋友慶生會初次認識一名女子，邀約她另外前往他處唱歌飲酒，女子答應後，其楊姓男友很不高興，她決定離開，卻被廖拉進廁所，強行性侵得逞，期間女子勉強接聽男友電話，楊男聽到她喊「不要」。台南地院將廖依強制性交罪判刑3年8月。可上訴。

判決書指出，廖姓男子2020年5月15日晚間南下，前往台南市安平區一間KTV參加朋友的慶生會，首次認識陳姓友人的女性朋友，相談甚歡。廖在隔天凌晨3時許邀請女子前往另一間KTV飲酒唱歌。

女子因楊姓男友尚未下班而同意，在與廖搭計程車過程，兩人有拉手、摟抱及躺在廖的腿上等親暱動作，使廖認為女子對他有好感；不過女子在KTV包廂中持續與男友用LINE訊息及通話聯絡，楊對女友另赴KTV不滿有所責備，讓女子決定離開。

廖姓男子此時將女子強拉至包廂內廁所，鎖上門後，不顧其拒絕抵抗，強行脫去衣褲，強制性侵得逞；蔡姓男子等人想上廁所，不知道裡面發生什麼事，以硬幣打開門鎖，卻被廖強行阻擋開門而作罷。

期間楊姓男子陸續撥打多通電話給女友，凌晨4時1分被害女子勉強接起手機，但掉在馬桶旁邊，以致無法回話；楊在接通的電話的71秒內，聽到女友喊「不要」的掙扎聲音，察覺女友可能被性侵，連忙搭乘計程車趕往。

當廖發現女子手機顯示為通話中，得知是其男友，才覺事態不妙而停止性侵；女子哭泣離開包廂，女子的陳姓友人等人此時抵達該間KTV，見女子哭泣，詢問發生什麼事，女子男友也趕到，與正要離開的廖等人雙方發生口角衝突，廖則趁機離開現場。

經女子報警提告，警方調取監視錄影等資料，將廖移送偵辦。檢方偵訊時，廖辯稱懷疑本案是女子計畫好的，並稱母親說這是仙人跳，不要給錢，檢方偵結仍依強制性交罪嫌提起公訴。

廖在2021年1月15日被起訴後，逃匿多年後才被通緝到案；法院審理時，廖仍矢口否認犯行，辯稱女子是自願。辯護人辯稱，女子選擇在深夜與廖一同前往包廂，前、後都有親密互動，二人是牽手走進廁所，且廖脫下女子衣褲時，女子未爭執或反抗，均可證並未違反意願。

合議庭認定，廖的辯詞均不可採，審酌廖竟為圖一己性慾滿足，不顧女子反對，恣意強制性交行為，嚴重侵害女子性自主決定權，對女子身心造成相當程度傷害；考量廖犯後否認犯行，還質疑女子仙人跳，迄未達成和解或賠償損害，依強制性交罪判刑3年8月。