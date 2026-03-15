快訊

周三前晴到多雲「清晨2縣市低溫仍下探10度」這天起轉有雨天氣

美國駐以色列領事官邸遭伊朗飛彈碎片擊中 暫未傳傷亡

桃園工地開挖失當…鄰房倒塌全毀 市府開罰勒令停工

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭狼叔趁過年對未成年姪女伸魔爪 猥褻兩次遭判刑3年8月

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

原本應該是闔家團圓的農曆年，竟成未成年少女的噩夢。宜蘭一名男子趁111年春節期間，對返鄉拜年的親姪女，兩度伸出狼爪猥褻。宜蘭地方法院審理後，認定被告明知姪女未滿14歲，卻連續兩天利用獨處機會犯案，惡性重大，依對未滿14歲女子強制猥褻罪，合併判處有期徒刑3年8個月。

兩度猥褻得逞時間及地點，分別是除夕在沙發、初一在車內！判決書指出，受害少女於民國111年1月31日（除夕）前往叔叔位於宜蘭縣的住處拜年。當晚7、8時許，男子趁客廳沙發僅剩兩人獨處時，不顧少女意願，強行撫摸其右側大腿，更變本加厲強抓住少女的手觸碰自己的下體，當場猥褻得逞。

沒想到隔日（大年初一）晚間，男子開車載少女前往宜蘭某火車站接其父親，兩人在車站外等待期間，男子再度色心大起，於自小客車內撫摸少女左側大腿。少女事後因身心受創，向父母哭訴，家長憤而報警提告。

案件審理期間，被告雖坦承犯行，其辯護人則主張被告素行良好、無前科且已認罪，認為其犯罪情節輕微，請求法官依刑法第59條「情輕法重」規定酌量減輕其刑，並宣告緩刑，但法官審理後駁回。

判決指出，被告與少女為三親等旁系血親，屬於「家庭暴力防治法」所定的家庭成員，本應負起保護照顧責任，卻為逞私慾利用少女年幼無知犯案；被告行為傷害被害人身心發展，且至今未取得被害人及其家屬諒解，客觀上並無可憫恕之處，不符減刑要件。

被告所犯2次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰，法院最終針對除夕夜的犯行判處3年4個月、初一車內的犯行判處3年2個月，裁定合併執行有期徒刑3年8個月。由於刑期超過2年，依法不得宣告緩刑，男子必須入獄，為其行為付出代價。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

狼叔趁過年對未成年親姪女伸魔爪，一次強行撫摸其右側大腿，更變本加厲強抓住少女的手觸碰自己的下體，因猥褻兩次遭法院判刑3年8月。記者戴永華／攝影
狼叔趁過年對未成年親姪女伸魔爪，一次強行撫摸其右側大腿，更變本加厲強抓住少女的手觸碰自己的下體，因猥褻兩次遭法院判刑3年8月。記者戴永華／攝影

宜蘭 未成年

延伸閱讀

剴剴虐死案 劉姓生母向保母姊妹社工與兒福聯盟等人求償800萬元

剴剴虐死案 生母向保母等人求償800萬元

法律系男大生網咖包廂盧國中女口交 涉拍照留念遭提告 二審判10月

偷耳機爆口角！宜蘭男持剪刀刺死友後醉睡被捕 深夜收押禁見

相關新聞

宜蘭狼叔趁過年對未成年姪女伸魔爪 猥褻兩次遭判刑3年8月

原本應該是闔家團圓的農曆年，竟成未成年少女的噩夢。宜蘭一名男子趁111年春節期間，對返鄉拜年的親姪女，兩度伸出狼爪猥褻。宜蘭地方法院審理後，認定被告明知姪女未滿14歲，卻連續兩天利用獨處機會犯案，惡性重大，依對未滿14歲女子強制猥褻罪，合併判處有期徒刑3年8個月。

中年男旗津老街被指偷拍女性大腿 警查手機因這理由只能告誡

高雄旗津老街昨天傳出有偷拍狼出沒，網友在社群軟體發文，稱目擊一名中年男子鎖定女性腿部拍照，與受害者上前查看對方手機，發現全是女性腿部影片，發文在社群引起熱議。鼓山警分局今天表示，該男子手機未見女子影像，尚未構成妨害秘密罪，當場只能告誡。

法律系男大生網咖包廂盧國中女口交 涉拍照留念遭提告 二審判10月

台中市許姓男子是某大學學生，去年間在網咖搭訕認識一名國中少女，雙方認識一周後，許男邀約少女在網咖內玩網路遊戲，期間不斷提出擁抱、摸胸等需求，最後甚至要求少女幫忙口交，少女因不堪許男「一直盧」，勉強同意，但期間得知許男持手機拍照後，氣得離場報案，二審駁回上訴，依對未成年性交罪，判刑10月。

男學生傳紙條問女同學「要不要一起色色」 學校撫摸下體索討裸照判賠

台南市一所學校男學生傳紙條給同班女學生詢問「要不要跟我一起色色」，隨後約女生至廁所撫摸下體，還索討裸照與裸體影片；男生母親發現後，卻未通報學校，直到女生寫調查問卷，教師通報校方。台南地院判決男學生及父母應連帶賠償女生及其父母4萬元及各2萬元。

台中舅舅看到外甥女發育好凍未條...客廳強吻摸胸 外婆現身才停手

台中市一名男子在前年間在自家一樓客廳，看到未成年的外甥女發育好，一時克制不住性欲，趁四下無人時，強對外甥女襲胸、強吻，直到男子外婆從二樓走下，男子才停手，男子在一審時賠償外甥女20萬元，一審判刑6月，男子上訴求輕判，二審駁回，維持原判。

辯稱「羈押有生命危險」…婦產科名醫性侵3女想交保 法官裁定出爐

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳涉嫌性侵被訴，審理期間棄保潛逃，2025年10月自加拿大押解返台先羈押3月、經一次延押2月，押期將屆；台北地院開調查庭，鄭聲請交保，稱有睡眠呼吸中止症，再押有生命危險等，法官函詢後駁回，今裁定鄭3月21日起再延押2月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。