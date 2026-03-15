宜蘭狼叔趁過年對未成年姪女伸魔爪 猥褻兩次遭判刑3年8月

原本應該是闔家團圓的農曆年，竟成未成年少女的噩夢。宜蘭一名男子趁111年春節期間，對返鄉拜年的親姪女，兩度伸出狼爪猥褻。宜蘭地方法院審理後，認定被告明知姪女未滿14歲，卻連續兩天利用獨處機會犯案，惡性重大，依對未滿14歲女子強制猥褻罪，合併判處有期徒刑3年8個月。

兩度猥褻得逞時間及地點，分別是除夕在沙發、初一在車內！判決書指出，受害少女於民國111年1月31日（除夕）前往叔叔位於宜蘭縣的住處拜年。當晚7、8時許，男子趁客廳沙發僅剩兩人獨處時，不顧少女意願，強行撫摸其右側大腿，更變本加厲強抓住少女的手觸碰自己的下體，當場猥褻得逞。

沒想到隔日（大年初一）晚間，男子開車載少女前往宜蘭某火車站接其父親，兩人在車站外等待期間，男子再度色心大起，於自小客車內撫摸少女左側大腿。少女事後因身心受創，向父母哭訴，家長憤而報警提告。

案件審理期間，被告雖坦承犯行，其辯護人則主張被告素行良好、無前科且已認罪，認為其犯罪情節輕微，請求法官依刑法第59條「情輕法重」規定酌量減輕其刑，並宣告緩刑，但法官審理後駁回。

判決指出，被告與少女為三親等旁系血親，屬於「家庭暴力防治法」所定的家庭成員，本應負起保護照顧責任，卻為逞私慾利用少女年幼無知犯案；被告行為傷害被害人身心發展，且至今未取得被害人及其家屬諒解，客觀上並無可憫恕之處，不符減刑要件。

被告所犯2次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰，法院最終針對除夕夜的犯行判處3年4個月、初一車內的犯行判處3年2個月，裁定合併執行有期徒刑3年8個月。由於刑期超過2年，依法不得宣告緩刑，男子必須入獄，為其行為付出代價。

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