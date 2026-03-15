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中年男旗津老街被指偷拍女性大腿 警查手機因這理由只能告誡

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄旗津老街昨天傳出有偷拍狼出沒，網友在社群軟體發文，稱目擊一名中年男子鎖定女性腿部拍照，與受害者上前查看對方手機，發現全是女性腿部影片，發文在社群引起熱議。鼓山警分局今天表示，該男子手機未見女子影像，尚未構成妨害秘密罪，當場只能告誡。

有網友在社群發文，宣稱旗津老街有年齡約45至55歲男子，身穿藍白相間上衣及牛仔褲，當時被他們目睹正在偷拍一位女性腿部，跟受害者說明後，她要求刪除影片，結果對方刪除影片時，還稱「我只是拍街景可能不小心拍到她了不好意思」。

發文網友稱，「他的手機相簿全部都是偷拍女性腿部影片，且顯示相簿已滿，結果到旗津分駐所跟警察說明，警方卻稱沒有拍到私密處無法處理」。貼文一發引起網路熱議。

鼓山分局旗津分駐所今天澄清，稱昨日員警獲報有人偷拍，到場後迅速鎖定被指控的曾姓男子（55歲），經檢視曾男手機影像內容，未發現有拍攝在場女子私密部位或不雅影像之情形，尚未涉及妨害秘密等刑事犯罪。

警方表示，於公共場所拍攝他人身體部位，仍可能引發民眾不安或疑慮，當場員警已對曾男嚴正告誡，要求不得再有滋擾或騷擾他人之行為，曾男隨即自行離去，惟後續網路貼文畫面顯示曾男手機內疑似有其他女性腿部照片，已通知報案人提供資料，如涉不法將依法偵辦。

高雄市鼓山警分局外觀。本報資料照片
高雄市鼓山警分局外觀。本報資料照片

手機 影片 女性

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