法律系男大生網咖包廂盧國中女口交 涉拍照留念遭提告 二審判10月

台中市許姓男子是某大學學生，去年間在網咖搭訕認識一名國中少女，雙方認識一周後，許男邀約少女在網咖內玩網路遊戲，期間不斷提出擁抱、摸胸等需求，最後甚至要求少女幫忙口交，少女因不堪許男「一直盧」，勉強同意，但期間得知許男持手機拍照後，氣得離場報案，二審駁回上訴，依對未成年性交罪，判刑10月。

檢警調查，許姓男子是台中市某大學法律系學生，去年7月間，在一間網咖門口，搭訕認識一名就讀國中二年級的少女，雙方互加網路好友後，許男明知少女未成年，仍在一周後邀約少女到網咖玩網路遊戲。

少女赴約後，許男在網咖設有床墊的包廂內，不斷詢問能否擁抱少女，少女因不堪其擾，勉為同意後，許男環抱少女，把手伸入少女衣服、內衣，持續撫摸、抓捏少女胸部，時間長達3分鐘，接著少女繼續使用電腦，許男則再要求少女幫忙口交，甚至提出「一千元」、「兩千元」的價格。

少女原說「多少錢都不要」，但最後仍不堪許男「一直盧」而妥協，以嘴巴含住許男下體，但因少女發現許男有以手機拍照，氣得離場，還向警方提告。

台中地院審理時，許男與少女以6萬6000元達成和解，許男律師請求法官給予緩刑，不過法官審酌，但許男身為法律系學生，應比一般人更為知法守法，且許男另涉一起對未成年少女的性交案，獲檢方緩起訴處分，但仍在緩起訴期間，犯下此案，認為不予宣告緩刑，依法判刑10月。

許男不服上訴台中高分院，二審近日審結，仍認定一審量刑已考量相關情狀，量刑適法無違誤，駁回上訴，維持原判。