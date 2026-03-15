快訊

Agoda、Booking常出包？赴日旅行怎訂房最保險 內行推3大訂房網：冷門房源也能找

3月20日入春分 四生肖注意關節、氣管發炎…「養肝為先、怒鬱大忌」

經典賽／義大利讓日本球迷驚訝 「放棄足球變成棒球強權了？」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中舅舅看到外甥女發育好凍未條...客廳強吻摸胸 外婆現身才停手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市一名男子在前年間在自家一樓客廳，看到未成年的外甥女發育好，一時克制不住性欲，趁四下無人時，強對外甥女襲胸、強吻，直到男子外婆從二樓走下，男子才停手，男子在一審時賠償外甥女20萬元，一審判刑6月，男子上訴求輕判，二審駁回，維持原判。

檢警調查，一名男子在前年5月間，在自家一樓客廳，與外甥女獨處時，看到未成年的外甥女已逐漸發育，忍不住欲望，先脫下外甥女的口罩，親吻外甥女的嘴巴，不顧外甥女呼喊「不要」，以手推拒，還走到外甥女背後，以手伸入外甥女的內衣內，搓揉胸部，還強轉外甥女的頭部，繼續強吻。

男子直至聽到外婆從住家二樓要走下，謝男才停止犯行，外甥女不甘受辱，事後向警方提出告訴。不過男子在檢警調查期間，否認犯罪，辯稱是外甥女為了報復，才誣指他犯行。

台中地院審理時，男子才認罪，還以20萬元，與外甥女達成和解，外甥女同意不再追究男子刑責。

一審審酌，男子的心智成熟，也是被害人的長輩，不思善盡照護外甥女的責任，還為滿足己身性慾，罔顧人倫犯行，戕害少女身心發展甚鉅，法治觀念薄弱，欠缺對他人身體自主權、性自主決定權的尊重，所為不該，但男子已承認犯行，達成和解，依法判刑6月。

男子不服上訴台中高分院，主張過去沒有前科，前審已承認犯罪、積極做公益，希望法官給予緩刑。

二審審認，雖然男子主張一審判刑6月，符合刑法可易科罰金的規定，但根據兒少保護法規定，故意對兒童、少年犯罪者，可加重其刑二分之一，男子所犯之罪是兒少保護法第112條第1項前段、刑法第224條之成年人故意對少年犯強制猥褻罪，已非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，依法不得易科罰金，男子上訴無理由，予以駁回，仍可上訴。

台中市一名男子在前年間強制猥褻外甥女，二審駁回上訴，仍判6月。示意圖／ingimage
台中市一名男子在前年間強制猥褻外甥女，二審駁回上訴，仍判6月。示意圖／ingimage

客廳

延伸閱讀

母餓死女兒惡行曝光 法官斥無悲憫心 駁回聲請停押

豐原恐怖割喉情殺 耕讀園槍擊倖存男卻殺女友...殺人罪收押禁見

翁茂鍾炒股案 檢察總長二度非常上訴

全台863人受害！淫魔偷拍男判16年...她上公廁都惶恐獲賠20萬

相關新聞

台中舅舅看到外甥女發育好凍未條...客廳強吻摸胸 外婆現身才停手

台中市一名男子在前年間在自家一樓客廳，看到未成年的外甥女發育好，一時克制不住性欲，趁四下無人時，強對外甥女襲胸、強吻，直到男子外婆從二樓走下，男子才停手，男子在一審時賠償外甥女20萬元，一審判刑6月，男子上訴求輕判，二審駁回，維持原判。

辯稱「羈押有生命危險」…婦產科名醫性侵3女想交保 法官裁定出爐

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳涉嫌性侵被訴，審理期間棄保潛逃，2025年10月自加拿大押解返台先羈押3月、經一次延押2月，押期將屆；台北地院開調查庭，鄭聲請交保，稱有睡眠呼吸中止症，再押有生命危險等，法官函詢後駁回，今裁定鄭3月21日起再延押2月。

標榜顏值滿分吹功了得！高雄護膚館藏春色 警上門查獲「阿嬤級」小姐

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館，網路宣傳標榜女服務生有清純外表、顏值10分且吹功好，吸引男客上門，暗中從事色情，警方接獲檢舉追查，10日下午搜索破門，查獲56歲女服務生和39歲嫖客剛完成性交易，將負責人一併帶回查辦。

彰化狼父性侵5歲女兒 法官重判8年6月

彰化縣一名5歲女童去年突跟外祖母說「爸爸摸我尿尿的地方，希望跟爸爸說不要再摸我了」，阿嬤和媽媽嚇到把她帶去驗傷，並報警提告，雖男子否認，但醫院檢查出女童有舊傷，依強制性交罪，將狼父判刑8年6月。

全台863人受害！淫魔偷拍男判16年...她上公廁都惶恐獲賠20萬

台中地檢偵破非法兒少性影像SCP群組，抓到南投黃姓男子等人另起爐灶再成立OAT網站、群組，在小吃店、公園女廁及桌遊店架針孔偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害；法院刑事依兒童及少年性剝削防制條例判黃16年，有其中1名被害人求償，民事再判黃應給付女子20萬元，可上訴。

丈夫臉書沒登出！共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇

新竹曾姓女子從家中使用共用電腦時，因丈夫陳男忘記登出臉書帳號，意外看見對話框跳出稱呼他人為「女朋友」並相約出國滑雪的訊息，深入調查發現老公3年半當中與詹女激戰摩鐵高達154次，網購跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品，曾女憤而向兩人提告連帶求償精神慰撫金240萬元，新竹地院審理後判賠25萬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。