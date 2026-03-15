台中舅舅看到外甥女發育好凍未條...客廳強吻摸胸 外婆現身才停手

台中市一名男子在前年間在自家一樓客廳，看到未成年的外甥女發育好，一時克制不住性欲，趁四下無人時，強對外甥女襲胸、強吻，直到男子外婆從二樓走下，男子才停手，男子在一審時賠償外甥女20萬元，一審判刑6月，男子上訴求輕判，二審駁回，維持原判。

檢警調查，一名男子在前年5月間，在自家一樓客廳，與外甥女獨處時，看到未成年的外甥女已逐漸發育，忍不住欲望，先脫下外甥女的口罩，親吻外甥女的嘴巴，不顧外甥女呼喊「不要」，以手推拒，還走到外甥女背後，以手伸入外甥女的內衣內，搓揉胸部，還強轉外甥女的頭部，繼續強吻。

男子直至聽到外婆從住家二樓要走下，謝男才停止犯行，外甥女不甘受辱，事後向警方提出告訴。不過男子在檢警調查期間，否認犯罪，辯稱是外甥女為了報復，才誣指他犯行。

台中地院審理時，男子才認罪，還以20萬元，與外甥女達成和解，外甥女同意不再追究男子刑責。

一審審酌，男子的心智成熟，也是被害人的長輩，不思善盡照護外甥女的責任，還為滿足己身性慾，罔顧人倫犯行，戕害少女身心發展甚鉅，法治觀念薄弱，欠缺對他人身體自主權、性自主決定權的尊重，所為不該，但男子已承認犯行，達成和解，依法判刑6月。

男子不服上訴台中高分院，主張過去沒有前科，前審已承認犯罪、積極做公益，希望法官給予緩刑。

二審審認，雖然男子主張一審判刑6月，符合刑法可易科罰金的規定，但根據兒少保護法規定，故意對兒童、少年犯罪者，可加重其刑二分之一，男子所犯之罪是兒少保護法第112條第1項前段、刑法第224條之成年人故意對少年犯強制猥褻罪，已非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，依法不得易科罰金，男子上訴無理由，予以駁回，仍可上訴。