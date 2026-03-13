辯稱「羈押有生命危險」…婦產科名醫性侵3女想交保 法官裁定出爐

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳涉嫌性侵被訴，審理期間棄保潛逃，2025年10月自加拿大押解返台先羈押3月、經一次延押2月，押期將屆；台北地院開調查庭，鄭聲請交保，稱有睡眠呼吸中止症，再押有生命危險等，法官函詢後駁回，今裁定鄭3月21日起再延押2月。

鄭文芳被控在2020年、2021年間分別對3名女子下藥，隨後性侵未遂及強制猥褻得逞，檢方2024年4月搜索鄭的住處，訊後諭令鄭以40萬元交保，2024年11月依以藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌起訴他。

法院審理時，2025年3月25日傳喚鄭未到，6月13日對鄭發布通緝，沒收40萬元保證金，鄭潛逃加拿大7個月，2025年10月中旬在當地遭逮捕，警方將鄭押解返台歸案，2025年10月21日法院裁定鄭羈押禁見3月，今年1月21日裁定鄭第1次延長羈押2月，但押期將屆。

法官本月3日開庭調查，鄭說，希望可以交保，表示有使用睡眠呼吸器，他有睡眠呼吸中止症，會不定時發作；鄭說，他於1月發作比例很密集，甚至有一次嚴重到要到台北醫院急診就醫，而離開看守所到院就醫非常不便，且心律不整也有可能對他生命造成危險。

鄭文芳的辯護人表示，鄭文芳發生心律不整的情況非常頻繁，希望可以透過電子監控方式讓鄭辦理交保。

法官函詢台北看守所查證囚情，看守所表示，所內每周一至周五皆有健保門診，收容人可依病況申請於所內健保門診診療，鄭文芳有接受健保門診診療及藥物治療，今年1月28日曾因病戒護外醫到台北醫院急診，當日即返所。

合議庭審酌認為，台北看守所有醫療資源可供鄭使用，鄭文芳於羈押期間，也有受到妥適的醫療照顧，鄭羈押原因並未消滅，有繼續羈押必要，裁定第2次延長羈押2月。