標榜顏值滿分吹功了得！高雄護膚館藏春色 警上門查獲「阿嬤級」小姐

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館，網路宣傳標榜女服務生有清純外表、顏值10分且吹功好，吸引男客上門，暗中從事色情，警方接獲檢舉追查，10日下午搜索破門，查獲56歲女服務生和39歲嫖客剛完成性交易，將負責人一併帶回查辦。

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館，網路宣傳有清純辣妹照吸客。記者石秀華／翻攝
高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館，網路宣傳有清純辣妹照吸客。記者石秀華／翻攝

新興警分局日前接獲檢舉，指稱位於六合一路鄰近夜市的某大樓內護膚會館，「掛羊頭賣狗肉」暗中從事色情交易。

警方查訪發現，該家護膚館官網宣傳廣告，有吸睛的年輕爆乳妹照，並強調館內女服務生顏值10分、樣貌清純、五官一致，妹子吹功很認真，藉以吸引嫖客上門。

警方訪查屬實，10日下午2時50分許持搜索票前往，進入護膚會館後，控制負責人黃姓男子（32歲）行動後，從包廂破門，當場查獲男客謝姓男子（39歲）及女服務生蔡姓女子（56歲）從事性交易。

經警方調查，黃男每次媒介「全套性交易」2300元，並從中抽取800元牟利，警詢後，依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另蔡女和謝男坦承犯行，依社會秩序維護法函請高雄簡易庭裁處。

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館藏春色，警方查獲女服務生和男客性交易。記者石秀華／翻攝
高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館藏春色，警方查獲女服務生和男客性交易。記者石秀華／翻攝

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館藏春色，警方查獲女服務生和男客性交易。記者石秀華／翻攝
高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館藏春色，警方查獲女服務生和男客性交易。記者石秀華／翻攝

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館，網路宣傳有爆乳辣妹照吸客。記者石秀華／翻攝
高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館，網路宣傳有爆乳辣妹照吸客。記者石秀華／翻攝

相關新聞

「蘿莉控」淫醫擁海量兒少私密影像遭起訴 衛福部揭最新進度

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像，遭檢方求處重刑羈押中。先前衛福部表示採取「行政先行」與「司法雙軌並行」策略，衛福部今回應，已發文要求桃園市衛生局要讓羅辦理歇業，且不能接觸患者；不過因羅在桃園、新竹及台北皆曾執業過，已向檢方申請相關證據作為醫師懲戒委員會參考，確認其犯行地，再交由當地衛生局開懲處委員會查處。

彰化狼父性侵5歲女兒 法官重判8年6月

彰化縣一名5歲女童去年突跟外祖母說「爸爸摸我尿尿的地方，希望跟爸爸說不要再摸我了」，阿嬤和媽媽嚇到把她帶去驗傷，並報警提告，雖男子否認，但醫院檢查出女童有舊傷，依強制性交罪，將狼父判刑8年6月。

全台863人受害！淫魔偷拍男判16年...她上公廁都惶恐獲賠20萬

台中地檢偵破非法兒少性影像SCP群組，抓到南投黃姓男子等人另起爐灶再成立OAT網站、群組，在小吃店、公園女廁及桌遊店架針孔偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害；法院刑事依兒童及少年性剝削防制條例判黃16年，有其中1名被害人求償，民事再判黃應給付女子20萬元，可上訴。

丈夫臉書沒登出！共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇

新竹曾姓女子從家中使用共用電腦時，因丈夫陳男忘記登出臉書帳號，意外看見對話框跳出稱呼他人為「女朋友」並相約出國滑雪的訊息，深入調查發現老公3年半當中與詹女激戰摩鐵高達154次，網購跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品，曾女憤而向兩人提告連帶求償精神慰撫金240萬元，新竹地院審理後判賠25萬。

台中看守所2男猥褻獄友 牙刷刷、橡皮筋彈下體...逼抹薄荷油自慰

陳姓、凃姓男子因案在台中看守所執行時，見同房另名獄友好欺負，竟強抓他手摸生殖器、用牙刷刷及橡皮筋彈射下體，甚至逼他手抹薄荷油自慰，台中地院一審依強制猥褻罪判2人均3年8月；其中陳男上訴求輕判，台中高分院二審認無理由判處駁回，仍可上訴。

