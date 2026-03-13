標榜顏值滿分吹功了得！高雄護膚館藏春色 警上門查獲「阿嬤級」小姐

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館，網路宣傳標榜女服務生有清純外表、顏值10分且吹功好，吸引男客上門，暗中從事色情，警方接獲檢舉追查，10日下午搜索破門，查獲56歲女服務生和39歲嫖客剛完成性交易，將負責人一併帶回查辦。

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館，網路宣傳有清純辣妹照吸客。記者石秀華／翻攝

新興警分局日前接獲檢舉，指稱位於六合一路鄰近夜市的某大樓內護膚會館，「掛羊頭賣狗肉」暗中從事色情交易。

警方查訪發現，該家護膚館官網宣傳廣告，有吸睛的年輕爆乳妹照，並強調館內女服務生顏值10分、樣貌清純、五官一致，妹子吹功很認真，藉以吸引嫖客上門。

警方訪查屬實，10日下午2時50分許持搜索票前往，進入護膚會館後，控制負責人黃姓男子（32歲）行動後，從包廂破門，當場查獲男客謝姓男子（39歲）及女服務生蔡姓女子（56歲）從事性交易。

經警方調查，黃男每次媒介「全套性交易」2300元，並從中抽取800元牟利，警詢後，依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另蔡女和謝男坦承犯行，依社會秩序維護法函請高雄簡易庭裁處。

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館藏春色，警方查獲女服務生和男客性交易。記者石秀華／翻攝

高雄市某棟鄰近六合夜市大樓的護膚會館藏春色，警方查獲女服務生和男客性交易。記者石秀華／翻攝