彰化狼父性侵5歲女兒 法官重判8年6月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣一名5歲女童去年突跟外祖母說「爸爸摸我尿尿的地方，希望跟爸爸說不要再摸我了」，阿嬤和媽媽嚇到把她帶去驗傷，並報警提告，雖男子否認，但醫院檢查出女童有舊傷，依強制性交罪，將狼父判刑8年6月。

判決書指出，男子疑似在2022年到2025年間曾侵犯年幼的親生女兒，因去年年僅5歲的女童有天突對外祖母說「阿嬤，爸爸把他尿尿的地方放在我尿尿的地方」，還說「阿嬤我只跟妳說而已，不可以告訴別人」，外祖母說，當時外孫女才幼兒園中班，她嚇傻了，趕緊跟女兒說，並帶外孫女到醫院驗傷。

後來在檢方偵訊時，女童也說「爸爸摸我尿尿的地方，是摸裡面，這件事我有跟阿嬤說，希望跟爸爸說不要再摸我了」。

雖男子否認有性侵女兒，但根據醫院驗傷診斷結果，女童陰部有陳舊性傷口，醫院對女童精神鑑定女童有情緒憂鬱、焦慮、過動，但並無出現妄想可能。

雖女童姑姑證稱曾在其他親人面前問女童這件事，但女童馬上說「我記錯了，沒有，我講錯了」，但法官認為，姑姑在公開場合問她，很難期待女童會如實告知，女童也曾要外祖母不可告訴別人，況且姑姑說女童很喜歡爸爸，更無陷害生父動機。

法官認為，男子是女童生父，竟對女童為強制性交行為，造成難以平復的身心創傷，所為實屬不該，且被告犯後始終否認犯行的態度，女童生母也希望對被告從重量刑，因此依對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判8年6月。

彰化一名狼父對5歲女兒非禮，彰化地方法院依重判8年6月。記者林宛諭／攝影
彰化一名狼父對5歲女兒非禮，彰化地方法院依重判8年6月。記者林宛諭／攝影

相關新聞

「蘿莉控」淫醫擁海量兒少私密影像遭起訴 衛福部揭最新進度

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像，遭檢方求處重刑羈押中。先前衛福部表示採取「行政先行」與「司法雙軌並行」策略，衛福部今回應，已發文要求桃園市衛生局要讓羅辦理歇業，且不能接觸患者；不過因羅在桃園、新竹及台北皆曾執業過，已向檢方申請相關證據作為醫師懲戒委員會參考，確認其犯行地，再交由當地衛生局開懲處委員會查處。

彰化狼父性侵5歲女兒 法官重判8年6月

彰化縣一名5歲女童去年突跟外祖母說「爸爸摸我尿尿的地方，希望跟爸爸說不要再摸我了」，阿嬤和媽媽嚇到把她帶去驗傷，並報警提告，雖男子否認，但醫院檢查出女童有舊傷，依強制性交罪，將狼父判刑8年6月。

全台863人受害！淫魔偷拍男判16年...她上公廁都惶恐獲賠20萬

台中地檢偵破非法兒少性影像SCP群組，抓到南投黃姓男子等人另起爐灶再成立OAT網站、群組，在小吃店、公園女廁及桌遊店架針孔偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害；法院刑事依兒童及少年性剝削防制條例判黃16年，有其中1名被害人求償，民事再判黃應給付女子20萬元，可上訴。

丈夫臉書沒登出！共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇

新竹曾姓女子從家中使用共用電腦時，因丈夫陳男忘記登出臉書帳號，意外看見對話框跳出稱呼他人為「女朋友」並相約出國滑雪的訊息，深入調查發現老公3年半當中與詹女激戰摩鐵高達154次，網購跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品，曾女憤而向兩人提告連帶求償精神慰撫金240萬元，新竹地院審理後判賠25萬。

台中看守所2男猥褻獄友 牙刷刷、橡皮筋彈下體...逼抹薄荷油自慰

陳姓、凃姓男子因案在台中看守所執行時，見同房另名獄友好欺負，竟強抓他手摸生殖器、用牙刷刷及橡皮筋彈射下體，甚至逼他手抹薄荷油自慰，台中地院一審依強制猥褻罪判2人均3年8月；其中陳男上訴求輕判，台中高分院二審認無理由判處駁回，仍可上訴。

恫嚇女國中生視訊曝私密處還竊錄 男辯「情輕法重」被法官打臉重判

曾姓男子在交友網站認識女國中生，要求她傳送性影像及發生關係遭拒，恫嚇將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，家長得知後報警處，曾男上了法庭才認罪，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。

