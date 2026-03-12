彰化狼父性侵5歲女兒 法官重判8年6月

彰化縣一名5歲女童去年突跟外祖母說「爸爸摸我尿尿的地方，希望跟爸爸說不要再摸我了」，阿嬤和媽媽嚇到把她帶去驗傷，並報警提告，雖男子否認，但醫院檢查出女童有舊傷，依強制性交罪，將狼父判刑8年6月。

判決書指出，男子疑似在2022年到2025年間曾侵犯年幼的親生女兒，因去年年僅5歲的女童有天突對外祖母說「阿嬤，爸爸把他尿尿的地方放在我尿尿的地方」，還說「阿嬤我只跟妳說而已，不可以告訴別人」，外祖母說，當時外孫女才幼兒園中班，她嚇傻了，趕緊跟女兒說，並帶外孫女到醫院驗傷。

後來在檢方偵訊時，女童也說「爸爸摸我尿尿的地方，是摸裡面，這件事我有跟阿嬤說，希望跟爸爸說不要再摸我了」。

雖男子否認有性侵女兒，但根據醫院驗傷診斷結果，女童陰部有陳舊性傷口，醫院對女童精神鑑定女童有情緒憂鬱、焦慮、過動，但並無出現妄想可能。

雖女童姑姑證稱曾在其他親人面前問女童這件事，但女童馬上說「我記錯了，沒有，我講錯了」，但法官認為，姑姑在公開場合問她，很難期待女童會如實告知，女童也曾要外祖母不可告訴別人，況且姑姑說女童很喜歡爸爸，更無陷害生父動機。

法官認為，男子是女童生父，竟對女童為強制性交行為，造成難以平復的身心創傷，所為實屬不該，且被告犯後始終否認犯行的態度，女童生母也希望對被告從重量刑，因此依對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判8年6月。