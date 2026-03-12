快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

全台863人受害！淫魔偷拍男判16年...她上公廁都惶恐獲賠20萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中地檢偵破非法兒少性影像SCP群組，抓到南投黃姓男子等人另起爐灶再成立OAT網站、群組，在小吃店、公園女廁及桌遊店架針孔偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害；法院刑事依兒童及少年性剝削防制條例判黃16年，有其中1名被害人求償，民事再判黃應給付女子20萬元，可上訴。

檢方2023年破獲社群Telegram上的「SCP」非法兒少性影像群組，有幹部、會員同年10月再成立「OAT」暗網，後來因內鬨、私下盜賣，又轉戰至Telegram成立「OAT」群組。

檢方查出，黃姓主嫌（32歲）暱稱「AW」，2020年起在南投肉圓店、牛肉麵店廁所內，拿抹布包裹微型攝影機朝馬桶偷拍女顧客，將影片剪輯命名為「阿銀」、「藝術家」系列，4年偷拍多達236名女性，包括16名未成年女子。

廖姓男子（25歲）2022年起在新北中和1處公園用手機偷拍女子如廁，並於TG社群以暱稱「小丑」四處搜集偷拍影像分別製成「倪霸」、「青山」系列，統計共419名女子受害，包括4名未成年。

張姓男子（24歲）2022年11月間在台中某桌遊店廁所內，將微型攝影機放在雜物堆中，1個多月就偷拍100名成年女子還製成「小勃」系列；李姓男子（25歲）則以暱稱「Lou John」透過交換取得77名女子性影像。

經統計，4人將偷拍、交換的性影像上傳獲利73萬6591元，更釀全台高達863名女子，包括20名少女及女童受害。

台中地院刑事一審依組織、兒少性剝削、妨害秘密等，判黃男15年、廖男16年、張男6年4月，李男2年4月。

其中1名遭偷拍的女子提民事求償，主張遭侵害人格權，現在使用公共廁所都會惶恐難安，精神受極大痛苦，對黃男求償40萬元；黃男抗辯稱，該影像是廖男散布、販賣，廖已和女子和解賠償10萬元，認為女子損害已受填補。

中院民事庭認為，黃男有共同侵害女子權利，考量他任意散布他人性影像藉此牟利，該影像持續在網路流通，判黃應給付女子20萬元。

黃男長期偷拍女子性影像上傳牟利，刑事被判刑16年，民事判他應給付其中1名被害人20萬元。示意圖／ingimage
黃男長期偷拍女子性影像上傳牟利，刑事被判刑16年，民事判他應給付其中1名被害人20萬元。示意圖／ingimage

牛肉麵店

延伸閱讀

狼醫涉持兒少性影像 衛福部：函各衛生局裁處

「蘿莉控」淫醫擁海量兒少私密影像遭起訴 衛福部揭最新進度

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

台中年輕法官偷情女法助 律師夫2度提告…他僅收院長「書面警告」

相關新聞

全台863人受害！淫魔偷拍男判16年...她上公廁都惶恐獲賠20萬

台中地檢偵破非法兒少性影像SCP群組，抓到南投黃姓男子等人另起爐灶再成立OAT網站、群組，在小吃店、公園女廁及桌遊店架針孔偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害；法院刑事依兒童及少年性剝削防制條例判黃16年，有其中1名被害人求償，民事再判黃應給付女子20萬元，可上訴。

「蘿莉控」淫醫擁海量兒少私密影像遭起訴 衛福部揭最新進度

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像，遭檢方求處重刑羈押中。先前衛福部表示採取「行政先行」與「司法雙軌並行」策略，衛福部今回應，已發文要求桃園市衛生局要讓羅辦理歇業，且不能接觸患者；不過因羅在桃園、新竹及台北皆曾執業過，已向檢方申請相關證據作為醫師懲戒委員會參考，確認其犯行地，再交由當地衛生局開懲處委員會查處。

丈夫臉書沒登出！共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇

新竹曾姓女子從家中使用共用電腦時，因丈夫陳男忘記登出臉書帳號，意外看見對話框跳出稱呼他人為「女朋友」並相約出國滑雪的訊息，深入調查發現老公3年半當中與詹女激戰摩鐵高達154次，網購跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品，曾女憤而向兩人提告連帶求償精神慰撫金240萬元，新竹地院審理後判賠25萬。

台中看守所2男猥褻獄友 牙刷刷、橡皮筋彈下體...逼抹薄荷油自慰

陳姓、凃姓男子因案在台中看守所執行時，見同房另名獄友好欺負，竟強抓他手摸生殖器、用牙刷刷及橡皮筋彈射下體，甚至逼他手抹薄荷油自慰，台中地院一審依強制猥褻罪判2人均3年8月；其中陳男上訴求輕判，台中高分院二審認無理由判處駁回，仍可上訴。

恫嚇女國中生視訊曝私密處還竊錄 男辯「情輕法重」被法官打臉重判

曾姓男子在交友網站認識女國中生，要求她傳送性影像及發生關係遭拒，恫嚇將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，家長得知後報警處，曾男上了法庭才認罪，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。

台中年輕法官偷情女法助 律師夫2度提告…他僅收院長「書面警告」

台中蔡姓年輕法官和已婚蘇姓女法官助理婚外情，士林地院去年判2人應給付蘇的先生、張姓律師50萬元；張再向台中地院提告，主張蔡、蘇持續交往，還到法官宿舍過夜，再求償60萬元，但中院審酌張憑蘇IG截圖臆測判處駁回；中院另就行政調查，認定蔡法官違反法官倫理，由院長書面警告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。