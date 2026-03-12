全台863人受害！淫魔偷拍男判16年...她上公廁都惶恐獲賠20萬

台中地檢偵破非法兒少性影像SCP群組，抓到南投黃姓男子等人另起爐灶再成立OAT網站、群組，在小吃店、公園女廁及桌遊店架針孔偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害；法院刑事依兒童及少年性剝削防制條例判黃16年，有其中1名被害人求償，民事再判黃應給付女子20萬元，可上訴。

檢方2023年破獲社群Telegram上的「SCP」非法兒少性影像群組，有幹部、會員同年10月再成立「OAT」暗網，後來因內鬨、私下盜賣，又轉戰至Telegram成立「OAT」群組。

檢方查出，黃姓主嫌（32歲）暱稱「AW」，2020年起在南投肉圓店、牛肉麵店廁所內，拿抹布包裹微型攝影機朝馬桶偷拍女顧客，將影片剪輯命名為「阿銀」、「藝術家」系列，4年偷拍多達236名女性，包括16名未成年女子。

廖姓男子（25歲）2022年起在新北中和1處公園用手機偷拍女子如廁，並於TG社群以暱稱「小丑」四處搜集偷拍影像分別製成「倪霸」、「青山」系列，統計共419名女子受害，包括4名未成年。

張姓男子（24歲）2022年11月間在台中某桌遊店廁所內，將微型攝影機放在雜物堆中，1個多月就偷拍100名成年女子還製成「小勃」系列；李姓男子（25歲）則以暱稱「Lou John」透過交換取得77名女子性影像。

經統計，4人將偷拍、交換的性影像上傳獲利73萬6591元，更釀全台高達863名女子，包括20名少女及女童受害。

台中地院刑事一審依組織、兒少性剝削、妨害秘密等，判黃男15年、廖男16年、張男6年4月，李男2年4月。

其中1名遭偷拍的女子提民事求償，主張遭侵害人格權，現在使用公共廁所都會惶恐難安，精神受極大痛苦，對黃男求償40萬元；黃男抗辯稱，該影像是廖男散布、販賣，廖已和女子和解賠償10萬元，認為女子損害已受填補。

中院民事庭認為，黃男有共同侵害女子權利，考量他任意散布他人性影像藉此牟利，該影像持續在網路流通，判黃應給付女子20萬元。