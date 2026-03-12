快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹曾姓女子從家中使用共用電腦時，因丈夫陳男忘記登出臉書帳號，意外看見對話框跳出稱呼他人為「女朋友」並相約出國滑雪的訊息，深入調查發現老公3年半當中與詹女激戰摩鐵高達154次，網購跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品，曾女憤而向兩人提告連帶求償精神慰撫金240萬元，新竹地院審理後判賠25萬。

判決書指出，曾女與被告陳男結婚逾10年。2024年2月間，曾女在家使用電腦時，因陳男未登出臉書，螢幕意外跳出 Messenger 訊息。她才發現先生與其友人對話訊息，內容係二人相約至日本北海道滑雪，陳男竟對友人稱詹女是他女朋友，兩人更計畫同赴日本北海道滑雪並同住一房。

曾女隨後在電腦中搜出陳男寫給詹女的情書。此外，曾女更查出陳男自2022年起，頻繁有汽車旅館刷卡紀錄共154次，及購買潤滑液、跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品、密錄手環等帳單，甚至在精品店購買高價品贈予詹女，可見二人至遲於2020年底即開始交往，至今至少逾3年半，曾女憤而對二人連帶求償精神慰撫金240萬元。

陳男與詹女辯稱，曾女提出的對話紀錄與情書為私文書，否認其真正性；並主張汽車旅館發票僅能證明消費，不能證明兩人發生性行為。

法官審酌曾女與陳男現協商離婚中，詹女於曾女與陳男婚姻存續期間侵權行為，破壞婚姻及家庭，情節重大，根據事證，已足認被告二人往來情形係逾越社會通念所能容忍範圍，依社會一般觀念，足認已破壞配偶關係，且致曾女面臨婚姻破碎憂懼，造成精神上傷害且情節重大，最後判二人需連帶賠償25萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

<a href='/search/tagging/2/外遇' rel='外遇' data-rel='/2/103620' class='tag'><strong>外遇</strong></a>示意圖。圖／AI生成
外遇示意圖。圖／AI生成

「蘿莉控」淫醫擁海量兒少私密影像遭起訴 衛福部揭最新進度

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像，遭檢方求處重刑羈押中。先前衛福部表示採取「行政先行」與「司法雙軌並行」策略，衛福部今回應，已發文要求桃園市衛生局要讓羅辦理歇業，且不能接觸患者；不過因羅在桃園、新竹及台北皆曾執業過，已向檢方申請相關證據作為醫師懲戒委員會參考，確認其犯行地，再交由當地衛生局開懲處委員會查處。

丈夫臉書沒登出！共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇

台中看守所2男猥褻獄友 牙刷刷、橡皮筋彈下體...逼抹薄荷油自慰

陳姓、凃姓男子因案在台中看守所執行時，見同房另名獄友好欺負，竟強抓他手摸生殖器、用牙刷刷及橡皮筋彈射下體，甚至逼他手抹薄荷油自慰，台中地院一審依強制猥褻罪判2人均3年8月；其中陳男上訴求輕判，台中高分院二審認無理由判處駁回，仍可上訴。

恫嚇女國中生視訊曝私密處還竊錄 男辯「情輕法重」被法官打臉重判

曾姓男子在交友網站認識女國中生，要求她傳送性影像及發生關係遭拒，恫嚇將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，家長得知後報警處，曾男上了法庭才認罪，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。

台中年輕法官偷情女法助 律師夫2度提告…他僅收院長「書面警告」

台中蔡姓年輕法官和已婚蘇姓女法官助理婚外情，士林地院去年判2人應給付蘇的先生、張姓律師50萬元；張再向台中地院提告，主張蔡、蘇持續交往，還到法官宿舍過夜，再求償60萬元，但中院審酌張憑蘇IG截圖臆測判處駁回；中院另就行政調查，認定蔡法官違反法官倫理，由院長書面警告。

女房客檢舉房東性騷擾 慘遭房東報復提告毀損被判刑

高雄市一名女子承租男房東的房屋，因認為被男房東性騷擾，雙方產生糾紛，甚至女子不斷向房東工作的單位打電話檢舉投訴，令房東心生不滿，一氣之下以女房客亂扔家具為由提告毀損，女房客因此遭法官依毀損罪判處拘役40天。

