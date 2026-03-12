丈夫臉書沒登出！共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇

新竹曾姓女子從家中使用共用電腦時，因丈夫陳男忘記登出臉書帳號，意外看見對話框跳出稱呼他人為「女朋友」並相約出國滑雪的訊息，深入調查發現老公3年半當中與詹女激戰摩鐵高達154次，網購跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品，曾女憤而向兩人提告連帶求償精神慰撫金240萬元，新竹地院審理後判賠25萬。

判決書指出，曾女與被告陳男結婚逾10年。2024年2月間，曾女在家使用電腦時，因陳男未登出臉書，螢幕意外跳出 Messenger 訊息。她才發現先生與其友人對話訊息，內容係二人相約至日本北海道滑雪，陳男竟對友人稱詹女是他女朋友，兩人更計畫同赴日本北海道滑雪並同住一房。

曾女隨後在電腦中搜出陳男寫給詹女的情書。此外，曾女更查出陳男自2022年起，頻繁有汽車旅館刷卡紀錄共154次，及購買潤滑液、跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品、密錄手環等帳單，甚至在精品店購買高價品贈予詹女，可見二人至遲於2020年底即開始交往，至今至少逾3年半，曾女憤而對二人連帶求償精神慰撫金240萬元。

陳男與詹女辯稱，曾女提出的對話紀錄與情書為私文書，否認其真正性；並主張汽車旅館發票僅能證明消費，不能證明兩人發生性行為。

法官審酌曾女與陳男現協商離婚中，詹女於曾女與陳男婚姻存續期間侵權行為，破壞婚姻及家庭，情節重大，根據事證，已足認被告二人往來情形係逾越社會通念所能容忍範圍，依社會一般觀念，足認已破壞配偶關係，且致曾女面臨婚姻破碎憂懼，造成精神上傷害且情節重大，最後判二人需連帶賠償25萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影