台中看守所2男猥褻獄友 牙刷刷、橡皮筋彈下體...逼抹薄荷油自慰

陳姓、凃姓男子因案在台中看守所執行時，見同房另名獄友好欺負，竟強抓他手摸生殖器、用牙刷刷及橡皮筋彈射下體，甚至逼他手抹薄荷油自慰，台中地院一審依強制猥褻罪判2人均3年8月；其中陳男上訴求輕判，台中高分院二審認無理由判處駁回，仍可上訴。

檢警調查，陳男、凃男2024年10月至11月初同在台中看守所內收容，11月1日下午6點多陳男先是抓同房另名獄友的手摸自己生殖器，再以牙刷刷對方下體，一旁的凃男則以橡皮筋彈射、玩弄男子下體持續1分鐘。

隔天2日下午3點多，凃男又脅迫男子雙手塗抹薄荷油再自慰，下午5點多再次脅迫他自慰供其等觀賞，後來見他沒有動作，陳再拿溫開水朝他生殖器澆淋。

凃男還向他說「來給你龜哥（指陳男）哈龜，哈下去就不搞你」但因男子不從，就遭陳痛毆、被迫伏地挺身、仰臥起坐，全案經台中看守所函送偵辦。

台中地院一審時，陳、凃均坦承不諱，與被害男子證詞相符，並有監視器畫面可佐，一審審酌，陳、凃在看守所接受執行，不思反省，造成男子驚嚇、心理創傷，依2個共同強制猥褻罪各判3年8月、3年8月。

陳男不服上訴，主張因男子的媽媽曾寫信指摘他說謊，自己基於教訓目的才下手，並主張2次行為時序緊接相連，應論接續犯一罪，另他積極試行和解，但因對方要求一次給付40萬元，遠超出他負擔能力，請求從輕量刑。

台中高分院二審查，被害人男子證稱，不清楚陳、凃為何對他下手，應該是自己個性比較好欺負，認定陳男辯詞仍有疑，另審酌一審量刑、認事用法均無違誤，陳男上訴無理由，判處駁回。