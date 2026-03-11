恫嚇女國中生視訊曝私密處還竊錄 男辯「情輕法重」被法官打臉重判

曾姓男子在交友網站認識女國中生，要求她傳送性影像及發生關係遭拒，恫嚇將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，家長得知後報警處，曾男上了法庭才認罪，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。

檢警調查，曾男於2023年9月20日9時許起至21日10時許止，明知女方當時為12歲以上未滿18歲少年，在台南住處持其手機在交友軟體上要求女方傳送性影像、與其發生性行為遭拒絕後，竟恫稱女方「如果要這樣搞你就自己小心放學會不會出事」、「以後放學你自己注意會不會被跟蹤」、「我是要找人處理你」、「最起碼一定是抓去輪姦」等訊息。

女方心生畏懼，被迫依其要求下開啟視訊鏡頭拍攝自己胸部、私密處裸露影像時，遭曾竊錄影像。事後，她告知家人報案處理後查獲。

曾的律師說，曾所犯兒童及少年性剝削防制相關條例，最低本刑為7年以上有期徒刑，就侵害被害人法益及犯罪手段而言，若依該規定量處最低本刑，仍嫌過重，有情輕法重之虞，因而請求法官依法減輕其刑。

合議庭認為，曾以該脅迫手段使少女自行拍攝性影像，妨害少女身心健全發展不輕，且曾雖於審理時坦承犯行，但迄今未能與其成立調解、和解或獲取諒解，難認曾所為有何特殊原因與環境，足以引起社會上一般人同情，而可憫恕的情形。

合議庭審酌，曾明知女方為未滿18歲少年，對於性與身體自主能力及判斷能力均尚未成熟，思慮也未周詳，竟為滿足一己私慾，而以威脅要找人輪姦她、外流其性影像等手段來脅迫她，使她心生畏懼，自行拍攝性影像傳送予曾觀看，所為不僅對其身心健康與人格健全發展均造成不良影響，也使她留下深遠且不可抹滅陰影。

同時，曾犯後於偵查中否認犯行，於審理時才坦承犯行，因少女無調解意願，至今仍未賠償其損害等一切情狀，認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月，可上訴。