恫嚇女國中生視訊曝私密處還竊錄 男辯「情輕法重」被法官打臉重判

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

曾姓男子在交友網站認識女國中生，要求她傳送性影像及發生關係遭拒，恫嚇將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，家長得知後報警處，曾男上了法庭才認罪，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。

檢警調查，曾男於2023年9月20日9時許起至21日10時許止，明知女方當時為12歲以上未滿18歲少年，在台南住處持其手機在交友軟體上要求女方傳送性影像、與其發生性行為遭拒絕後，竟恫稱女方「如果要這樣搞你就自己小心放學會不會出事」、「以後放學你自己注意會不會被跟蹤」、「我是要找人處理你」、「最起碼一定是抓去輪姦」等訊息。

女方心生畏懼，被迫依其要求下開啟視訊鏡頭拍攝自己胸部、私密處裸露影像時，遭曾竊錄影像。事後，她告知家人報案處理後查獲。

曾的律師說，曾所犯兒童及少年性剝削防制相關條例，最低本刑為7年以上有期徒刑，就侵害被害人法益及犯罪手段而言，若依該規定量處最低本刑，仍嫌過重，有情輕法重之虞，因而請求法官依法減輕其刑。

合議庭認為，曾以該脅迫手段使少女自行拍攝性影像，妨害少女身心健全發展不輕，且曾雖於審理時坦承犯行，但迄今未能與其成立調解、和解或獲取諒解，難認曾所為有何特殊原因與環境，足以引起社會上一般人同情，而可憫恕的情形。

合議庭審酌，曾明知女方為未滿18歲少年，對於性與身體自主能力及判斷能力均尚未成熟，思慮也未周詳，竟為滿足一己私慾，而以威脅要找人輪姦她、外流其性影像等手段來脅迫她，使她心生畏懼，自行拍攝性影像傳送予曾觀看，所為不僅對其身心健康與人格健全發展均造成不良影響，也使她留下深遠且不可抹滅陰影。

同時，曾犯後於偵查中否認犯行，於審理時才坦承犯行，因少女無調解意願，至今仍未賠償其損害等一切情狀，認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月，可上訴。

曾男恫嚇女國中生將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。示意圖。(本報資料照片)
視訊 交友軟體

相關新聞

「蘿莉控」淫醫擁海量兒少私密影像遭起訴 衛福部揭最新進度

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像，遭檢方求處重刑羈押中。先前衛福部表示採取「行政先行」與「司法雙軌並行」策略，衛福部今回應，已發文要求桃園市衛生局要讓羅辦理歇業，且不能接觸患者；不過因羅在桃園、新竹及台北皆曾執業過，已向檢方申請相關證據作為醫師懲戒委員會參考，確認其犯行地，再交由當地衛生局開懲處委員會查處。

恫嚇女國中生視訊曝私密處還竊錄 男辯「情輕法重」被法官打臉重判

曾姓男子在交友網站認識女國中生，要求她傳送性影像及發生關係遭拒，恫嚇將公布其學校及學號，還威脅要找人輪姦她，她被迫開視訊拍攝其胸部及私密處且遭竊錄，家長得知後報警處，曾男上了法庭才認罪，法官認他犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪判刑7年8月。

台中年輕法官偷情女法助 律師夫2度提告…他僅收院長「書面警告」

台中蔡姓年輕法官和已婚蘇姓女法官助理婚外情，士林地院去年判2人應給付蘇的先生、張姓律師50萬元；張再向台中地院提告，主張蔡、蘇持續交往，還到法官宿舍過夜，再求償60萬元，但中院審酌張憑蘇IG截圖臆測判處駁回；中院另就行政調查，認定蔡法官違反法官倫理，由院長書面警告。

女房客檢舉房東性騷擾 慘遭房東報復提告毀損被判刑

高雄市一名女子承租男房東的房屋，因認為被男房東性騷擾，雙方產生糾紛，甚至女子不斷向房東工作的單位打電話檢舉投訴，令房東心生不滿，一氣之下以女房客亂扔家具為由提告毀損，女房客因此遭法官依毀損罪判處拘役40天。

媒介少女與多男從事性交易並拍攝影像 4名男子遭嘉義地院判刑

嘉義2名陳男、鄭男及詹男等4人，因涉及對未滿14歲少女進行性交、引誘媒介拍攝性影像等罪行，嘉義地方法院依妨害性自主等罪嫌，分別判處4年6月至5年6月不等的有期徒刑。可上訴。

台中年輕法官偷情已婚女法助賠50萬 律師夫再控：2人在法官宿舍過夜

台中蔡姓年輕法官和已婚蘇姓女法官助理婚外情，士林地院去年判2人應給付蘇的先生、張姓律師50萬元；張再向台中地院提告，主張蔡、蘇持續交往，蘇常去旁聽蔡開庭、到法官宿舍過夜，求償60萬元，中院審酌，張憑蘇IG截圖臆測，其餘聲請調查證據因摸索證明不准許，判處駁回，可上訴。

