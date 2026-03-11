「蘿莉控」淫醫擁海量兒少私密影像遭起訴 衛福部揭最新進度

醫生示意照。圖／ingimage

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像，遭檢方求處重刑羈押中。先前衛福部表示採取「行政先行」與「司法雙軌並行」策略，衛福部今回應，已發文要求桃園市衛生局要讓羅辦理歇業，且不能接觸患者；不過因羅在桃園、新竹及台北皆曾執業過，已向檢方申請相關證據作為醫師懲戒委員會參考，確認其犯行地，再交由當地衛生局開懲處委員會查處。

羅醫師今年2月底遭新北檢起訴，因查出擁大量兒少私密影像，及偷拍診間患者照片，依兒少性剝削防制條例散布兒少猥褻行為影片及無正當理由持有兒少性影像等罪起訴這名淫醫，並求處重刑。

醫界層出不窮的事件，衛福部醫事司副司長劉玉菁今說明最新進度，目前已向新北檢申請相關資料，作為後續醫懲會相關參考依據，不過目前尚在調查中，行政先行部分已要求桃園衛生局要讓羅辦理歇業，不能接觸病患，且歇業時間無限制，目前衛生局已於3月5日發文要求診所辦理歇業。

針對此類事件是否有先例，劉玉菁說，去年高雄也有醫師替病患進行縮胃手術造成重大傷害事件，當時也是先執行暫時處分，要求暫時歇業。

劉玉菁表示，因羅在桃園、新竹及台北皆曾執業過，已向檢方申請相關證據作為醫懲會參考，確認相關犯行過程在那些執業地點。不過，羅仍在羈押中，針對行政調查部分不能親自說明，但已發文告知各地衛生局需做相關查處，若罪證確鑿，將由各地衛生局開醫懲會依法裁處。