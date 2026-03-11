台中年輕法官偷情女法助 律師夫2度提告…他僅收院長「書面警告」

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中蔡姓年輕法官和已婚蘇姓女法官助理婚外情，士林地院去年判2人應給付蘇的先生、張姓律師50萬元。示意圖／AI生成

台中蔡姓年輕法官和已婚蘇姓女法官助理婚外情，士林地院去年判2人應給付蘇的先生、張姓律師50萬元；張再向台中地院提告，主張蔡、蘇持續交往，還到法官宿舍過夜，再求償60萬元，但中院審酌張憑蘇IG截圖臆測判處駁回；中院另就行政調查，認定蔡法官違反法官倫理，由院長書面警告。

台中地院表示，經院內專案調查後，於2025年10月22日、30日召開法官自律委員會審議結果，認為蔡法官有違反法官倫理規範第5條、各級法院法官自律實施辦法第6條第1項第1款、第10款。

中院說，決議建議中院院長依法官法第21條第1項第2款規定，加以書面警告，中院院長已於2025年12月16日對蔡法官為書面警告之處分，司法院已予存查。

法官倫理規範第5條規定，法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。

張姓律師控訴，自己和蘇女2024年7月結婚，但蘇女、蔡法官同年10月透過交友軟體認識，11月15日起常常一起出遊、親吻、擁抱、過夜及發生性行為，已逾越一般男女正常社交，破壞他和蘇夫妻間共同生活圓滿及幸福。

士林地院查，張控訴侵權事實，蘇、蔡均不爭執，可見2人確實有共同出遊、親吻、擁抱、過夜及發生性行為等逾越一般男女正常社交，已經侵害張基於配偶關係所生的身分法益，判蔡、蘇應給付張50萬元。

張另案向台中地院提告，主張蔡、蘇仍在2025年6月20日至同年8月26日間，持續交往並逾越一般男女正常交往，到多間餐廳出遊約會，赴蔡的法官宿舍內過夜，再對2人求償60萬元。

台中地院審理認為，張提出的IG限時動態截圖，蔡、蘇並無逾越男女分際，僅屬公開場合聚餐，無不正當交往，張臆測蘇到蔡宿舍獨處過夜，又未提出其他事證，難以採信；另張聲請調查法官宿舍電梯監視器、法警敘述蘇會去旁聽蔡開庭等，顯是「摸索證明」應禁止，判處駁回，可上訴。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

