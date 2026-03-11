女房客檢舉房東性騷擾 慘遭房東報復提告毀損被判刑

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市一名女子承租男房東的房屋，因認為被男房東性騷擾，雙方產生糾紛，甚至女子不斷向房東工作的單位打電話檢舉投訴，令房東心生不滿，一氣之下以女房客亂扔家具為由提告毀損，女房客因此遭法官依毀損罪判處拘役40天。

判決書指出，該名女房客於2023年向男房東租屋，退租時被發現將屋內原有的大小鋁櫃及鐵架丟棄，女房客雖辯稱「房東說不要了，同意讓我處理」，但一審法官依據雙方Line對話紀錄，確認女房客不僅曾承諾退租會留下鐵架，且雙方是逐項確認物品去留，並未概括授權，因此依毀損他人物品罪判處拘役40天。

事後，檢方附和房東請求提起上訴，上訴理由指出，屋內還有3樓衣櫃把手遺失、牆壁遭鑽孔、多處電燈與抽風機損壞等，認為一審漏未審理，且女房客犯後矢口否認又未賠償，原審判拘役40天實在太輕。

不過，案件到了二審合議庭卻出現大反轉，男房東在法庭上坦言，房子是租給女房客「和她的家人」一起住，他其實不確定其他物品是誰弄壞的。

法官據此認定，既然房東都無法確定破壞者是誰，檢方也未提出其他積極證據，自然無法認定女房客涉有其他毀損犯行。

男房東更自曝提告的真正原因，他表示，雙方先前曾有過性騷擾糾紛，雖然該案已調解成立，但女房客事後卻繼續打其工作單位的申訴電話投訴，他心生不滿，才對女房客提起本件毀損告訴。

橋頭地院合議庭審酌，女房客在二審經合法傳喚竟無故不到庭，且依然提不出獲授權丟棄物品的證據，一審認定其犯毀損罪並無違誤，而一審量刑時，已充分考量女房客任意毀棄他人物品、犯後否認、未達成和解等情狀，判處拘役40天，全案定讞。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
