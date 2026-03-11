媒介少女與多男從事性交易並拍攝影像 4名男子遭嘉義地院判刑

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義2名陳男、鄭男及詹男等4人，因涉及對未滿14歲少女進行性交、引誘媒介拍攝性影像等罪行，嘉義地方法院依妨害性自主等罪嫌，分別判處4年6月至5年6月不等的有期徒刑。可上訴。

判決指出，陳男於2023年8月間透過交友軟體結識未滿14歲的少女，隨後將其介紹給陳姓、鄭姓、詹姓等友人認識 。陳男明知少女年紀尚輕，仍於同年9月至10月間，多次在通訊軟體群組內居間聯繫，以提供金錢為誘餌，引誘少女與其友人發生性行為 。

案發期間，4人分別在汽車旅館及野外公園等處，對少女實施性交行為。陳男更唆使友人在過程中架設攝影設備，拍攝少女裸露身體及性交的影像，並將檔案上傳至特定群組供陳男觀看。事後，參與者支付對價金錢，第一次由陳男支付現金1000元，詹男則儲值2000元至少女悠遊卡；第二次則由陳男、鄭男、詹男各出資2000元，共計儲值6000元至少女悠遊卡 。

法院審理時，4名被告均坦承犯行。法官表示，被告等人明知被害人為身心發展尚未成熟的少女，卻為滿足私慾將其當作逞慾對象，嚴重危害青少年身心健康，扭曲其正常性觀念，惡性重大。

考量4人犯後坦承錯誤，並與被害人家屬達成和解等情狀，依對於未滿14歲之女子性交罪、引誘媒介使少年被拍攝性影像罪等罪名，判處陳男5年及5年6月徒刑；另一名陳男兩罪各處5年6月；鄭男處4年6月及5年2月；詹男兩罪各處5年徒刑。全案仍可上訴 。

交友軟體誘少女拍性交影片，嘉義地院法官嚴懲４男。記者李宗祐／攝影
