台中年輕法官偷情已婚女法助賠50萬 律師夫再控：2人在法官宿舍過夜

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中蔡姓年輕法官和已婚蘇姓女法官助理婚外情，士林地院去年判2人應給付蘇的先生、張姓律師50萬元；張再向台中地院提告，主張蔡、蘇持續交往，蘇常去旁聽蔡開庭、到法官宿舍過夜，求償60萬元，中院審酌，張憑蘇IG截圖臆測，其餘聲請調查證據因摸索證明不准許，判處駁回，可上訴。

張姓律師指出，他和蘇女2024年7月7日結婚，2025年8月27日經法院判決離婚確定，蔡男、蘇女自2024年10月3日至2025年6月19日侵害其配偶權部分，經士林地院判2人應給付他50萬元確定。

張再向台中地院提民事損害賠償，主張蔡、蘇仍在2025年6月20日至同年8月26日間，持續交往並逾越一般男女正常交往，如到多間餐廳出遊約會，還到蔡的法官宿舍內過夜，相關行為破壞他和蘇女夫妻間共同生活圓滿及幸福，侵害配偶權甚巨，再對蔡、蘇求償60萬元

蔡、蘇抗辯稱，2人2025年6月7日就因蔡和異性友人相處細故，因缺乏安全感等原因分手，前案是基於訴訟經濟，才自認張主張侵權等事，但2人分手後因共同飼養寵物、共同涉訟而仍有聯繫、聚餐，未逾越一般男女正常交往，2025年8月12日蘇在士林工作地，沒到蔡的法官宿舍。

台中地院查，根據張律師提出的IG限時動態截圖，蔡、蘇並無逾越男女分際，僅屬公開場合聚餐，無不正當交往；另張稱蘇到蔡的宿舍，根據蘇8月12日的IG限時動態是4張照片組圖，主角為貓咪，無從推測拍攝時間是8月12日，當天蘇女在北部工作也有差勤資料。

中院認為，張以蘇的IG截圖就臆測她當天到蔡宿舍獨處過夜，又未提出其他事證，難以採信。

另張也主張調閱法官宿舍電梯監視器畫面，且依台中地院法警敘述蘇女時常會於平日旁聽蔡開庭過程，可證蘇從台北赴台中，絕非僅單純旁聽蔡開庭，可認蘇會去蔡宿舍過夜，以達偷約會目的。

中院說，張男聲請以上調查證據，顯是打算從中獲得新事實、新證據的「摸索證明」，依民事訴訟法第285條第1項規定，應禁止摸索證明，認定張聲請不合法、無調查必要，認定張求償無理由，判處駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

