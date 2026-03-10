懲戒法院前院長性騷女部屬聲請停止訴訟 法官駁回 ：沒必要

懲戒法院前院長李伯道遭指控性騷擾女部屬，法官評鑑委員會決議將李報由司法院移送職務法庭審理，建議撤職、撤除懲戒法院法官職務，監察院彈劾也將李移送職務法庭審理，李認為已提行政訴訟，聲請停止訴訟，懲戒法院今裁定駁回。

李伯道畢業於國立政治大學法律系，曾任台灣高等法院台中分院院長、最高法院法官及庭長等要職，2020年獲總統特任為首任懲戒法院院長。

李伯道被指控2023年3月多次利用公務權勢性騷擾一名女部屬，包含強行環抱、發送具性暗示的信件，另被控在院長任內以不當言詞及態度對待兩位女部屬，致使下屬承受巨大身心壓力。

事件經被害人向申評會提出申訴，由申評會成立調查小組調查，再經全體委員討論後，認為李伯道的行為已構成性騷擾且違反法官倫理規範、情節重大，司法院以李伯道有應付個案評鑑事由，提出個案評鑑請求。

職務法庭第一審認為，李伯道因涉有性騷擾的違失行為，除經司法院移送之外，並經監察院彈劾後移送職務法庭審理，職務法庭應依職權調查必要之證據，審究他是否有受懲戒必要之違失行為。

此外，職務法庭認為，職務法庭本得依職權自行認定事實，不受行政訴訟判決的拘束，行政訴訟事件終結前，沒有裁定停止訴訟程序的必要，駁回李伯道的聲請案。