懲戒法院前院長性騷女部屬聲請停止訴訟 法官駁回 ：沒必要

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

懲戒法院前院長李伯道遭指控性騷擾女部屬，法官評鑑委員會決議將李報由司法院移送職務法庭審理，建議撤職、撤除懲戒法院法官職務，監察院彈劾也將李移送職務法庭審理，李認為已提行政訴訟，聲請停止訴訟，懲戒法院今裁定駁回。

李伯道畢業於國立政治大學法律系，曾任台灣高等法院台中分院院長、最高法院法官及庭長等要職，2020年獲總統特任為首任懲戒法院院長。

李伯道被指控2023年3月多次利用公務權勢性騷擾一名女部屬，包含強行環抱、發送具性暗示的信件，另被控在院長任內以不當言詞及態度對待兩位女部屬，致使下屬承受巨大身心壓力。

事件經被害人向申評會提出申訴，由申評會成立調查小組調查，再經全體委員討論後，認為李伯道的行為已構成性騷擾且違反法官倫理規範、情節重大，司法院以李伯道有應付個案評鑑事由，提出個案評鑑請求。

職務法庭第一審認為，李伯道因涉有性騷擾的違失行為，除經司法院移送之外，並經監察院彈劾後移送職務法庭審理，職務法庭應依職權調查必要之證據，審究他是否有受懲戒必要之違失行為。

此外，職務法庭認為，職務法庭本得依職權自行認定事實，不受行政訴訟判決的拘束，行政訴訟事件終結前，沒有裁定停止訴訟程序的必要，駁回李伯道的聲請案。

懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片

澳州籍老公外遇「小三」懷孕生子 判連帶賠償元配30萬元

澳洲籍男子被妻子指控婚期「偷吃」，讓一名女子懷孕產子，妻子對他和「小三」提告求償。「小三」辯稱，獲妻子同意才生下小孩，台北地院認為，妻子說「如果你喜歡他，你們就好好約會」是宣洩情緒，判決男子、「小三」連帶賠償30萬元。可上訴。

士林夜市縱情脫衣疑口交 夫婦涉公然猥褻下場曝

余男、王女夫妻檔今年初在台北市士林夜市當眾脫衣並疑似口交，警方接獲民眾報案介入法辦，士林地檢署檢察官偵辦後認定，2人涉嫌公然猥褻罪，向法院聲請簡易判決處刑。

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡 陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今天發生園區接駁車墜落邊坡事故，車內共8人，包含司機與7名遊客。事故造成7人受傷，其中1人到院前心肺功能停止（OHCA），另有多人出現胸痛、呼吸不順及肋骨疼痛等傷勢。傷者已分別送往竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、東華醫院及衛福部南投醫院急救，相關單位正進一步釐清事故原因。

凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」 65歲男遭軍警壓制送辦

李姓男子今凌晨從基隆搭計程車前往總統府，下車亮出水果刀稱「要殺中國共產黨」，遭憲兵壓制後，警方介入將李男帶返警所調查，發現李男可正常溝通，但言詞偏激、情緒狀況異常，此前無相關陳情紀錄，詢後依恐嚇公眾危安罪嫌送辦。

他約女友人赴尾牙帶回辦公室 親暱行為後無視喊「不要」性侵判3年6月

張姓男子認識女性友人不到一周時間，就邀約對方參加友人的尾牙宴並續攤，隨後將女子帶到辦公室發生親暱行為；當張想要更進一步，女子以關係不明為由拒絕，連喊「不要！不要！我不要」，張竟稱「好像要強姦你」，性侵得逞，台南地院將他判刑3年6月。可上訴。

