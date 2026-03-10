聽新聞
0:00 / 0:00
澳州籍老公外遇「小三」懷孕生子 判連帶賠償元配30萬元
澳洲籍男子被妻子指控婚期「偷吃」，讓一名女子懷孕產子，妻子對他和「小三」提告求償。「小三」辯稱，獲妻子同意才生下小孩，台北地院認為，妻子說「如果你喜歡他，你們就好好約會」是宣洩情緒，判決男子、「小三」連帶賠償30萬元。可上訴。
判決指出，男子與妻子於2016年結婚，2人育有一對子女，卻與「小三」在2024年5月發生婚外情，「小三」同年7月懷孕後，夫妻鬧離婚，2024年9月在法院調解下簽字離婚，2025年4月時「小三」產下一子。
妻子提告表示，2024年老公在網路結交女網友，偽裝成單親爸爸與對方約會，請對方代為照顧2名子女，進而與「小三」發生性關係還受孕產子，侵害她的配偶權。
法官審理認為，「小三」知悉男子已婚狀態，仍與他發生性行為且懷孕生子，堪認2人所為已逾越普通朋友間一般社交行為，足以動搖他的夫妻共同生活的圓滿安全及幸福，而侵害妻子基於配偶關係之身分法益且情節重大，判決先生、「小三」須連帶賠償30萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。