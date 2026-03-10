澳州籍老公外遇「小三」懷孕生子 判連帶賠償元配30萬元

澳洲籍男子被妻子指控婚期「偷吃」，讓一名女子懷孕產子，妻子對他和「小三」提告求償。「小三」辯稱，獲妻子同意才生下小孩，台北地院認為，妻子說「如果你喜歡他，你們就好好約會」是宣洩情緒，判決男子、「小三」連帶賠償30萬元。可上訴。

判決指出，男子與妻子於2016年結婚，2人育有一對子女，卻與「小三」在2024年5月發生婚外情，「小三」同年7月懷孕後，夫妻鬧離婚，2024年9月在法院調解下簽字離婚，2025年4月時「小三」產下一子。

妻子提告表示，2024年老公在網路結交女網友，偽裝成單親爸爸與對方約會，請對方代為照顧2名子女，進而與「小三」發生性關係還受孕產子，侵害她的配偶權。

法官審理認為，「小三」知悉男子已婚狀態，仍與他發生性行為且懷孕生子，堪認2人所為已逾越普通朋友間一般社交行為，足以動搖他的夫妻共同生活的圓滿安全及幸福，而侵害妻子基於配偶關係之身分法益且情節重大，判決先生、「小三」須連帶賠償30萬元。