總統府管制區亮刀嗆殺共產黨 65歲男涉恐嚇危害安全遭聲押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

65歲李姓男子3月9日從基隆搭計程車到總統府，涉嫌在管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦，台北地檢署檢察官訊問後，認定犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

台北地檢署接獲中正第一分局通報此案，指揮「防範危害公眾攻擊應變小組」成員李明哲檢察官指揮偵辦，檢察官今下午訊問李男，認為其涉犯刑法恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪，犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。

全案源於，李男3月9日凌晨從基隆搭計程車前往總統府，2時50分許涉持水果刀闖入總統府前管制區，現場第一時間依標準作業程序迅速應處，壓制李男，無人受傷，府區安全無虞，全案依恐嚇公眾危安罪嫌移送法辦。

警方追查，李男先前並無陳情紀錄，他自稱「神明派來的使者」，言詞偏激嗆聲「要殺中國共產黨」，旋即被奪刀壓制，此案計程車司機表示李男在車上無異常言行。李男在中正一分局偵查隊戒護下抵達北檢，媒體記者問他為何自稱神明的使者？總統府有共產黨嗎？李男均不發一語。

65歲李姓男子涉嫌在總統府管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦。記者蕭雅娟／攝影
65歲李姓男子涉嫌在總統府管制區亮刀嗆殺「中國共產黨」，遭依恐嚇危害安全等罪送辦。記者蕭雅娟／攝影

計程車 計程車司機 檢察官

