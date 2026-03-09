聽新聞
杉林溪遊園接駁車翻落邊坡 陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光
南投縣竹山鎮杉林溪自然園區今天發生園區接駁車墜落邊坡事故，車內共8人，包含司機與7名遊客。事故造成7人受傷，其中1人到院前心肺功能停止（OHCA），另有多人出現胸痛、呼吸不順及肋骨疼痛等傷勢。傷者已分別送往竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、東華醫院及衛福部南投醫院急救，相關單位正進一步釐清事故原因。
杉林溪園區表示，事故車由園區服務中心往松瀧瀑布方向行駛，因不明原因擦撞山壁，隨即失控翻落約20公尺山谷，車上連同司機共8人，已陸續將傷者送醫。
各傷者基本情況如下：
陳姓男子，66歲，OHCA，送竹山秀傳醫院。
吳姓女子，71歲，輕傷，送南投基督教醫院。
吳姓男子，約65歲，呼吸不順，送南投基督教醫院。
吳姓女子，約70歲，肋骨與臀部疼痛，送南投基督教醫院。
吳姓女子，75歲，臉部疼痛，送東華醫院。
吳姓女子，67歲，胸痛，送東華醫院。
賴姓女子，71歲，臉部受傷，送衛福部南投醫院。
王姓男子，59歲，手部疑似骨折，送衛福部南投醫院（接駁車司機）。
