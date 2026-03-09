快訊

影／凌晨衝總統府亮刀嗆殺「中國共產黨」 65歲男遭軍警壓制送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

李姓男子今凌晨從基隆計程車前往總統府，下車亮出水果刀稱「要殺中國共產黨」，遭憲兵壓制後，警方介入將李男帶返警所調查，發現李男可正常溝通，但言詞偏激、情緒狀況異常，此前無相關陳情紀錄，詢後依恐嚇公眾危安罪嫌送辦。

警方調查，65歲李男凌晨從基隆市搭計程車到總統府，一下車就拿出一把水果刀，駐守總統府的軍、警見狀立即緊戒喝止，李男自稱「神明派來的使者」，嗆聲「要殺中國共產黨」，旋即遭憲兵奪刀壓制。

轄區中正一分局介壽路派出所員警凌晨2時50分左右獲報介入，確認現場無人傷亡，扣回尖刀並將李男帶返偵辦，發現李男可正常與人溝通，但言詞偏激、情緒狀況異常，持續表示「要殺中國共產黨」。

據悉，李男所乘計程車司機事後表示，李男上車後無異狀或異常言行，他駕車離開總統府後，正納悶怎麼有人那麼晚要到總統府，就接獲警方連繫電話了。

警方表示，經查李男此前無相關陳情紀錄，全案詢後依刑法恐嚇公眾危安罪嫌將其移送台北地檢署偵辦；警方呼籲，民眾倡議應保持理性，透過合法、和平管道表達訴求，切勿以身試法。

李姓男子今凌晨從基隆搭計程車前往總統府，下車亮出水果刀稱「要殺中國共產黨」。圖／警方提供
李姓男子今凌晨從基隆搭計程車前往總統府，下車亮出水果刀稱「要殺中國共產黨」。圖／警方提供

