他約女友人赴尾牙帶回辦公室 親暱行為後無視喊「不要」性侵判3年6月

張姓男子認識女性友人不到一周時間，就邀約對方參加友人的尾牙宴並續攤，隨後將女子帶到辦公室發生親暱行為；當張想要更進一步，女子以關係不明為由拒絕，連喊「不要！不要！我不要」，張竟稱「好像要強姦你」，性侵得逞，台南地院將他判刑3年6月。可上訴。

判決書指出，張姓男子於2024年1月27日認識一名女性朋友，見過3、4次面後，同年2月2日晚間就邀請對方一起前往友人的尾牙宴，接著再至居酒屋續攤；隔天凌晨4時許二人一起回到張位於台南市北區的辦公室內，張不顧對方明確拒絕發生性行為，強制性交得逞。

法院審理時，張承認有發生性行為，但矢口否認強制犯行，辯稱他與女性友人在車上就有親密行為，女方有幫他口交，兩人是合意發生；張的辯護人則指出，女子離開方式是由張開車，女子乘坐副駕駛座，與一般性侵害被害人反應不同。

辯護人表示，且女子在乎的除了張是否道歉外，更多是對於是否交往的態度表態，亦與一般性侵案件有別；女子提出的錄音證據，錄音時間長達2小時餘，若是有意錄音，則她當下所為陳述、用語，是否有意為之，令人存疑。且依據錄音內容，張並沒有強迫發生性行為。

被害女子證述，她不是故意要錄音，是iphone有個功能是手機敲到或摔到就會自行啟動錄音，那時把手機放在包包，應該是過程中有摔到，後來發現這個錄音檔；錄音檔裡她喊「不要脫、不要脫」時，她是正面被張壓制，張要強脫衣服、褲子，她不斷拒絕張仍強脫性侵。

合議庭勘驗女子提出的錄音檔案，明確聽到女子表達「不要脫！我不要脫！別脫」、「不要！不要！我不要！我不要！不要！我不要」，張稱「不要？我想」、「好像要強姦你，那你去告我」，女子說「我不要跟你做愛」、「我還沒搞清楚我跟你的關係」等。

合議庭認為，案件發生前，雖然雙方互有好感、有一定的親暱行為，但女子已明確以口語表示「不要」，且之後一再質疑張為何要違反她意願發生性行為，並非如辯護人所指，雙方平靜的聊天對話；辯護人以女子事後態度主張張並未強制性交，並非可採。

另依女子提出的諮商摘要書，心理師觀察其出現創傷反應如侵入性的創傷畫面（突然想起性侵事件）、高度警覺（害怕遇見嫌疑人與嫌疑人相關的人事物）等，創傷反應也影響情緒調適（反覆情緒低落）與生活適應（親子互動改變）等，認定張強制性交犯行明確。

合議庭審酌，張為滿足一己性慾，違背女子意願，犯行嚴重侵害女子性自主決定權及人格尊嚴，造成其身心嚴重受創而無可挽回；考量張始終否認犯罪

，迄今未與女子達成調解，沒有任何賠償，兼衡其犯罪動機、手段、情節、智識程度、經濟狀況等，依強制性交罪判刑3年6月。