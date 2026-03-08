快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

他約女友人赴尾牙帶回辦公室 親暱行為後無視喊「不要」性侵判3年6月

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

張姓男子認識女性友人不到一周時間，就邀約對方參加友人的尾牙宴並續攤，隨後將女子帶到辦公室發生親暱行為；當張想要更進一步，女子以關係不明為由拒絕，連喊「不要！不要！我不要」，張竟稱「好像要強姦你」，性侵得逞，台南地院將他判刑3年6月。可上訴。

判決書指出，張姓男子於2024年1月27日認識一名女性朋友，見過3、4次面後，同年2月2日晚間就邀請對方一起前往友人的尾牙宴，接著再至居酒屋續攤；隔天凌晨4時許二人一起回到張位於台南市北區的辦公室內，張不顧對方明確拒絕發生性行為，強制性交得逞。

法院審理時，張承認有發生性行為，但矢口否認強制犯行，辯稱他與女性友人在車上就有親密行為，女方有幫他口交，兩人是合意發生；張的辯護人則指出，女子離開方式是由張開車，女子乘坐副駕駛座，與一般性侵害被害人反應不同。

辯護人表示，且女子在乎的除了張是否道歉外，更多是對於是否交往的態度表態，亦與一般性侵案件有別；女子提出的錄音證據，錄音時間長達2小時餘，若是有意錄音，則她當下所為陳述、用語，是否有意為之，令人存疑。且依據錄音內容，張並沒有強迫發生性行為。

被害女子證述，她不是故意要錄音，是iphone有個功能是手機敲到或摔到就會自行啟動錄音，那時把手機放在包包，應該是過程中有摔到，後來發現這個錄音檔；錄音檔裡她喊「不要脫、不要脫」時，她是正面被張壓制，張要強脫衣服、褲子，她不斷拒絕張仍強脫性侵。

合議庭勘驗女子提出的錄音檔案，明確聽到女子表達「不要脫！我不要脫！別脫」、「不要！不要！我不要！我不要！不要！我不要」，張稱「不要？我想」、「好像要強姦你，那你去告我」，女子說「我不要跟你做愛」、「我還沒搞清楚我跟你的關係」等。

合議庭認為，案件發生前，雖然雙方互有好感、有一定的親暱行為，但女子已明確以口語表示「不要」，且之後一再質疑張為何要違反她意願發生性行為，並非如辯護人所指，雙方平靜的聊天對話；辯護人以女子事後態度主張張並未強制性交，並非可採。

另依女子提出的諮商摘要書，心理師觀察其出現創傷反應如侵入性的創傷畫面（突然想起性侵事件）、高度警覺（害怕遇見嫌疑人與嫌疑人相關的人事物）等，創傷反應也影響情緒調適（反覆情緒低落）與生活適應（親子互動改變）等，認定張強制性交犯行明確。

合議庭審酌，張為滿足一己性慾，違背女子意願，犯行嚴重侵害女子性自主決定權及人格尊嚴，造成其身心嚴重受創而無可挽回；考量張始終否認犯罪

，迄今未與女子達成調解，沒有任何賠償，兼衡其犯罪動機、手段、情節、智識程度、經濟狀況等，依強制性交罪判刑3年6月。

張姓男子認識女性友人不到一周時間，就邀約對方參加友人的尾牙宴並續攤，隨後將女子帶到辦公室性侵得逞，台南地院將他判刑3年6月。本報資料照片
張姓男子認識女性友人不到一周時間，就邀約對方參加友人的尾牙宴並續攤，隨後將女子帶到辦公室性侵得逞，台南地院將他判刑3年6月。本報資料照片

性行為 副駕駛座 辦公室

延伸閱讀

中校科長下班逛全聯 藉挑貨「低角度」偷拍正妹裙底GG了

美司法部再公布艾普斯坦文件 女子控未成年遭川普性侵

愛慕正妹竟傳下體照炫大求愛 被判拘役30日

台南恐怖「攝狼」拐未成年少女 性侵並拍色情影片判刑214年

相關新聞

男大生為紓壓3年偷拍猥褻6女落網 5年11月改判1年2月理由曝光

南投縣一名男大生曾在大學教室、公廁、汽車旅館、宿舍等地，偷拍女友的私密處，以及口交過程，也在租屋處的公共廁所、套房浴室內，裝設密錄設備，偷拍分租的女室友，甚至在友人家猥褻女性友人，跑到國中內偷拍少女等犯行，一共6女受害，一審認定有25次犯行，判刑5年11月，二審認男大生已與多名被害人和解等理由，改判1年2月。

他約女友人赴尾牙帶回辦公室 親暱行為後無視喊「不要」性侵判3年6月

張姓男子認識女性友人不到一周時間，就邀約對方參加友人的尾牙宴並續攤，隨後將女子帶到辦公室發生親暱行為；當張想要更進一步，女子以關係不明為由拒絕，連喊「不要！不要！我不要」，張竟稱「好像要強姦你」，性侵得逞，台南地院將他判刑3年6月。可上訴。

女公關狂摸走店男客胸部挨告性騷...「對方先誇我豐滿」她喊冤敗訴

台中市謝姓女公關在去年間被一名男客指控，謝女在店內不顧他拒絕，仍趁他不注意時，用手快速拍打他的左胸，「把我當男傳」，氣得報警提告性騷，謝女否認性騷，辯稱是「誤會一場」，一審判刑2月，謝女上訴，辯稱對方先誇「上圍豐滿」，才用該方式回應「你也不差」，二審不採信，駁回上訴確定。

台中代理教師在小學男女共用廁所 手機偷拍女童如廁 二審判6月

台中市林姓男子在2023年擔任某國小代理教師，同年9月間，林在該校男女共用的友善廁所如廁時，發現一名女童進入廁所，林男持手機從廁所隔板下方偷拍，女童發現後趕緊跑出廁所，呼叫同學，校方透過監視器追查，發現是林男涉案，一審判林4年2月，二審以適用法條有誤，加上林男已與被害女童達成和解，改判6月。

嘉義樂器行負責人裝針孔 偷拍國中學生上廁所遭收押

嘉義縣某家樂器行劉姓負責人，開班授課指導學生彈鋼琴，卻疑似在廁所裝針孔攝影機，偷拍國中、國小學生上廁所，近日遭人發現報警，檢警調查發現受害者影像，依兒少性剝削、妨礙秘密等罪嫌移送嘉義地檢署，已裁定收押；另他也在學校擔任音樂社團老師，將停止錄用。

台中高中英文老師自稱擁50炮友、7女友…扮情趣蜘蛛人向少女討裸照

時任台中某高中呂姓英文老師向17歲高二女學生自稱有50幾個炮友、7個女友，還傳自己穿蜘蛛人情趣服裝照、性交及自慰影片給她看，並開視訊問「可以看妳胸部嗎」引誘裸聊，所幸少女沒遭引誘；法院以呂認罪、調解賠償，依引誘少年自行拍攝性影像未遂罪判他1年8月，緩刑4年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。