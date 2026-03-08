快訊

台中代理教師在小學男女共用廁所 手機偷拍女童如廁 二審判6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市林姓男子在2023年擔任某國小代理教師，同年9月間，林在該校男女共用的友善廁所如廁時，發現一名女童進入廁所，林男持手機從廁所隔板下方偷拍，女童發現後趕緊跑出廁所，呼叫同學，校方透過監視器追查，發現是林男涉案，一審判林4年2月，二審以適用法條有誤，加上林男已與被害女童達成和解，改判6月。

檢警調查，林姓男子具碩士學歷，2023年9月間擔任某國小代理教師，明知該校學生多為12歲以下兒童，但仍在同年9月間，在學校男女共用的性別友善廁所如廁時，聽到女童正在隔壁廁所如廁。

林男即持手機，從其廁所隔板下方約4公分之縫隙，將手機鏡頭伸到女童如廁的廁間，要偷拍女童如廁狀況，女童發現林男犯行後，嚇得趕緊穿上褲子，找廁所外的同學求助，向導師反映。

林男發現犯行露餡後，趕緊離開廁所，校方透過監視器畫面，查出是林男涉案，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。

台中地院審理時，林男否認犯行，辯稱當時要脫褲子時，要拿手機完遊戲，過程中印章掉到地上，要拿手機去撿印章，沒有要拍攝女童上廁所。

一審不予採信，認定林男是以「違反本人意願之方法」的方式犯行，依兒少性剝削條例的第36條第3項，判刑4年2月，林男不服上訴台中高分院。

二審審酌，林男已坦認犯行，與女童達成和解，另外一審適用法條有誤，應以兒少性剝削條例的第36條第1項論罪，撤銷一審判決，改判6月徒刑，仍可上訴。

台中市林姓男子2023年擔任國小代理教師時，涉在廁所內偷拍女童，二審判刑6月。示意圖／ingimage
台中市林姓男子2023年擔任國小代理教師時，涉在廁所內偷拍女童，二審判刑6月。示意圖／ingimage

男大生為紓壓3年偷拍猥褻6女落網 5年11月改判1年2月理由曝光

南投縣一名男大生曾在大學教室、公廁、汽車旅館、宿舍等地，偷拍女友的私密處，以及口交過程，也在租屋處的公共廁所、套房浴室內，裝設密錄設備，偷拍分租的女室友，甚至在友人家猥褻女性友人，跑到國中內偷拍少女等犯行，一共6女受害，一審認定有25次犯行，判刑5年11月，二審認男大生已與多名被害人和解等理由，改判1年2月。

女公關狂摸走店男客胸部挨告性騷...「對方先誇我豐滿」她喊冤敗訴

台中市謝姓女公關在去年間被一名男客指控，謝女在店內不顧他拒絕，仍趁他不注意時，用手快速拍打他的左胸，「把我當男傳」，氣得報警提告性騷，謝女否認性騷，辯稱是「誤會一場」，一審判刑2月，謝女上訴，辯稱對方先誇「上圍豐滿」，才用該方式回應「你也不差」，二審不採信，駁回上訴確定。

嘉義樂器行負責人裝針孔 偷拍國中學生上廁所遭收押

嘉義縣某家樂器行劉姓負責人，開班授課指導學生彈鋼琴，卻疑似在廁所裝針孔攝影機，偷拍國中、國小學生上廁所，近日遭人發現報警，檢警調查發現受害者影像，依兒少性剝削、妨礙秘密等罪嫌移送嘉義地檢署，已裁定收押；另他也在學校擔任音樂社團老師，將停止錄用。

台中高中英文老師自稱擁50炮友、7女友…扮情趣蜘蛛人向少女討裸照

時任台中某高中呂姓英文老師向17歲高二女學生自稱有50幾個炮友、7個女友，還傳自己穿蜘蛛人情趣服裝照、性交及自慰影片給她看，並開視訊問「可以看妳胸部嗎」引誘裸聊，所幸少女沒遭引誘；法院以呂認罪、調解賠償，依引誘少年自行拍攝性影像未遂罪判他1年8月，緩刑4年，可上訴。

影／撞小貨車、路邊機車…沙鹿駕駛車禍後肇逃 今自行到案說明

55歲陳男今天凌晨駕駛小客車，沿台中市沙鹿區鎮南路二段由東往西方向行駛，行駛途中先與同向停等紅燈楊男駕駛小貨車發生碰撞，隨後車輛失控繼續往前，再撞上路邊停放的10輛機車，造成嚴重財物損失而逃逸，警方積極追緝並進行相關策動後，陳男下午終於到案說明。將再進一步釐清其肇事責任。

