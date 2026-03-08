台中代理教師在小學男女共用廁所 手機偷拍女童如廁 二審判6月

台中市林姓男子在2023年擔任某國小代理教師，同年9月間，林在該校男女共用的友善廁所如廁時，發現一名女童進入廁所，林男持手機從廁所隔板下方偷拍，女童發現後趕緊跑出廁所，呼叫同學，校方透過監視器追查，發現是林男涉案，一審判林4年2月，二審以適用法條有誤，加上林男已與被害女童達成和解，改判6月。

檢警調查，林姓男子具碩士學歷，2023年9月間擔任某國小代理教師，明知該校學生多為12歲以下兒童，但仍在同年9月間，在學校男女共用的性別友善廁所如廁時，聽到女童正在隔壁廁所如廁。

林男即持手機，從其廁所隔板下方約4公分之縫隙，將手機鏡頭伸到女童如廁的廁間，要偷拍女童如廁狀況，女童發現林男犯行後，嚇得趕緊穿上褲子，找廁所外的同學求助，向導師反映。

林男發現犯行露餡後，趕緊離開廁所，校方透過監視器畫面，查出是林男涉案，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。

台中地院審理時，林男否認犯行，辯稱當時要脫褲子時，要拿手機完遊戲，過程中印章掉到地上，要拿手機去撿印章，沒有要拍攝女童上廁所。

一審不予採信，認定林男是以「違反本人意願之方法」的方式犯行，依兒少性剝削條例的第36條第3項，判刑4年2月，林男不服上訴台中高分院。

二審審酌，林男已坦認犯行，與女童達成和解，另外一審適用法條有誤，應以兒少性剝削條例的第36條第1項論罪，撤銷一審判決，改判6月徒刑，仍可上訴。